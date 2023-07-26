В Україні зросла кількість ДТП з провини пішоходів: в яких областях такі пригоди трапляються найчастіше

З січня по травень 2023 року в Україні правоохоронці оформили на пішоходів 71,3 тисячі протоколів за порушення ПДР. Водночас за весь 2022 рік було зафіксовано 86,3 тисячі таких порушень ПДР.

Про це повідомляють аналітики Opendatabot.

Середньомісячна кількість протоколів на пішоходів також зростає: у 2022 році показник становив 7,2 тис, а у 2023-му — 14,3 тис.

Найчастіше ПДР порушують харківські пішоходи — там оформили більш ніж п’яту частину від усіх порушень по Україні — 13,7 тис. На другому місці Львівська область — 10,4 тис адмінпостанов. Закриває рейтинг Чернігівська область з показником у 5,1 тис постанов за 2023 рік.

Дані: Opendatabot

Пішоходи порушують ПДР у стані алкогольного сп’яніння

Opendatabot у цьому підрахунку включили також і порушення, які вичинили п'яні велосипедисти. За 5 місяців 2023 було оформлено 1,7 тисяч адмінматеріалів за такі порушення. Майже половину від цієї кількості порушень зафіксували лише у 2 областях: Волинській — 445 або 26%, та Львівській — 396 або 23%.

Дані: Opendatabot

За 5 місяців 2023 року у річному порівнянні кількість ДТП з постраждалими, що відбулася з вини пішоходів зросла на 18%. Найбільше таких аварій сталося на Львівщині — 13%, у топі також опинилася Запорізька область, Дніпропетровщина та Полтавщина — по 10%.

Дані: Opendatabot

Діти спричиняють ДТП: як статистика

За січень-травень в 1,7 разів зросла кількість ДТП, що сталися з провини дітей. У 2021 було зафіксовано 106 таких аварій, а у 2023 — 177. Найбільше всього таких ДТП сталося у Львівській області — 14%, Одеській — 11%, Івано-Франківській, Полтавській та Рівненській областях — по 7%.

Дані: Opendatabot

Загалом кількість ДТП з постраждалими та загиблими в Україні повертається на показники до великого вторгнення. Зокрема, це стосується й аварій, де постраждали діти. В антирейтингу за кількістю ДТП з жертвами лідирує Дніпропетровська область.

Джерело фото: ua.depositphotos.com