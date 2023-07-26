В Украине выросло количество ДТП по вине пешеходов: в каких областях такие происшествия случаются чаще всего

С января по май 2023 года в Украине правоохранители оформили на пешеходов 71,3 тысяч протоколов за нарушение ПДД. В то же время за весь 2022 год было зафиксировано 86,3 тысяч таких нарушений ПДД.

Об этом сообщают аналитики Opendatabot.

Среднемесячное количество протоколов на пешеходов также растет: в 2022 году показатель составил 7,2 тыс, а в 2023-м - 14,3 тыс.

Чаще всего ПДД нарушают харьковские пешеходы — там оформили более пятой части всех нарушений по Украине — 13,7 тыс. На втором месте Львовская область — 10,4 тыс админпостановлений. Закрывает рейтинг Черниговская область с показателем в 5,1 тыс постановлений за 2023 год.

Данные: Opendatabot

Пешеходы нарушают ПДД в состоянии алкогольного опьянения

Opendatabot в этом подсчете включили также и нарушения, которые совершили пьяные велосипедисты. За 5 месяцев 2023 года было оформлено 1,7 тысяч админматериалов за такие нарушения. Почти половину этого количества нарушений зафиксировали только в 2 областях: Волынской — 445 или 26%, и Львовской — 396 или 23%.

Данные: Opendatabot

За 5 месяцев 2023 года в годовом сравнении количество ДТП с пострадавшими по вине пешеходов возросло на 18%. Больше всего таких аварий произошло на Львовщине – 13%, в топе также оказались Запорожская область, Днепропетровщина и Полтавщина – по 10%.

Данные: Opendatabot

Дети провоцируют ДТП: какая статистика

За январь-май в 1,7 раз выросло количество ДТП, произошедших по вине детей. В 2021 было зафиксировано 106 таких аварий, а в 2023 - 177. Больше всего таких ДТП произошло во Львовской области - 14%, Одесской - 11%, Ивано-Франковской, Полтавской и Ровенской областях - по 7%.

Данные: Opendatabot

В целом количество ДТП с пострадавшими и погибшими в Украине возвращается на показатели до полномасштабного вторжения. В частности это касается и аварий, где пострадали дети. В рейтинге по числу ДТП с жертвами лидирует Днепропетровская область.

Источник фото: ua.depositphotos.com