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В Киеве водитель Volkswagen насмерть сбил военного на блокпосте (ФОТО/ВИДЕО)
В Киеве 25 июля, около 00:05 водитель легкового автомобиля Volkswagen спровоцировал ДТП, в результате чего один военнослужащий погиб на месте, другой госпитализирован в больницу, еще одного врачи осмотрели на месте.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.
Водитель совершил наезд на солдат Нацгвардии, которые несли службу на блокпосте у станции метро "Святошин". На место происшествия немедленно выехали скорая медицинская помощь и следственно-оперативная группа столичного главка по расследованию ДТП.
Начато досудебное расследование. Предварительно установлено, что 23-летний водитель на большой скорости въехал на территорию блокпоста.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Volkswagen протаранил еще два припаркованных автомобиля, в одном из которых находился военный территориального центра комплектования.
В результате ДТП 49-летний солдат получил травмы не совместимые с жизнью, другого 26-летнего военного с травмами разной степени тяжести госпитализировали в медицинское учреждение. Еще одному пострадавшему военному была оказана помощь на месте.
Напомним, в мае судья Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр сбил насмерть военнослужащего, который нес службу на блокпосте в Киеве.
Его отстранили от работы, а правоохранители сообщили судье о подозрении по факту совершения смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины). Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 10 лет.