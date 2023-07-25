В Киеве водитель Volkswagen насмерть сбил военного на блокпосте (ФОТО/ВИДЕО)

В Киеве 25 июля, около 00:05 водитель легкового автомобиля Volkswagen спровоцировал ДТП, в результате чего один военнослужащий погиб на месте, другой госпитализирован в больницу, еще одного врачи осмотрели на месте.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Водитель совершил наезд на солдат Нацгвардии, которые несли службу на блокпосте у станции метро "Святошин". На место происшествия немедленно выехали скорая медицинская помощь и следственно-оперативная группа столичного главка по расследованию ДТП.

Volkswagen протаранил два автомобиля. Фото: Нацполиция

Начато досудебное расследование. Предварительно установлено, что 23-летний водитель на большой скорости въехал на территорию блокпоста.

Volkswagen протаранил еще два припаркованных автомобиля, в одном из которых находился военный территориального центра комплектования.

В результате ДТП 49-летний солдат получил травмы не совместимые с жизнью, другого 26-летнего военного с травмами разной степени тяжести госпитализировали в медицинское учреждение. Еще одному пострадавшему военному была оказана помощь на месте.

Напомним, в мае судья Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр сбил насмерть военнослужащего, который нес службу на блокпосте в Киеве.

Его отстранили от работы, а правоохранители сообщили судье о подозрении по факту совершения смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины). Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 10 лет.