ГБР расследует обстоятельства смертельного ДТП под Броварами с участием сотрудницы правоохранительного органа

Правоохранители расследуют обстоятельства ДТП вблизи блок-поста на выезде из Киева в направлении Броваров, в котором погиб военнослужащий Добровольческого формирования территориальной громады.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

По информации следствия, ДТП произошло 11 июня. За рулем авто была сотрудница правоохранительного органа. По предварительным данным, она была трезвая и двигалась с разрешенной скоростью 110 км/ч. Военнослужащий ДФТГ пересекал проезжую часть в неустановленном для этого месте.

Следователи провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей и участников.

Открыто уголовное производство по статье нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 8 лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

Напомним, пресс-служба ГБР сообщала, что председатель одного из райсудов Киевской области 25 мая в 23:55 сбил насмерть военнослужащего, который нес службу на блокпосте в Киеве.

Правоохранители сообщили судье о подозрении по факту совершения смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 10 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 10 лет.

Суд избрал Алексею Тандыру меру пресечения в виде содержания под стражей до 21 июля без возможности внесения залога.