Украинцы за границей заплатили в 2023 году пострадавшим в ДТП в 2,4 раза больше: каковы причины такой динамики

Общая сумма уплаченных украинцами за рубежом страховых возмещений по договорам международного страхования "Зеленая карта" в 2023 году выросла в 2,36 раза до 46,66 миллиона евро. Об этом сообщает Моторное (транспортное) страховое бюро Украины.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронировать участие

В 2022 году, соответственно, эта сумма составила всего 19,72 миллиона евро, а в последнем довоенном 2021-м – лишь 13,75 миллиона евро. До этого украинцы-виновники ДТП за границей платили все же несколько больше: в 2020 году – 16,5 миллиона евро, а в 2019-м – 15,42 миллиона.

В свою очередь, вырос в прошлом году, хотя всего на 20%, и размер средней выплаты пострадавшим в таких ДТП: он составил 3085,6 евро. В 2022 году эта сумма составила 2562,9 евро, в 2021 – 2588,2, в 2020 – 2724,5, а в 2019 – 2589,6.

Причинами стремительного роста в 2023 году числа требований от пострадавших в таких ДТП, адресуемых украинским страховщикам, в МТСБУ видят резкий рост количества украинских водителей за рубежом, а также увеличение срока их пребывания.

Стоимость и размер выплат по "Зеленой карте"

В бюро напоминают, что для каждой страны-члена системы "Зеленая карта" установлены собственные лимиты сумм возмещения пострадавшим в ДТП, соответствующих местному законодательству. В большинстве стран эти лимиты достигают миллионов евро, а в некоторых вообще не ограничены.

"То есть? полис "Зеленая карта" действует во всех странах, а сумма компенсаций зависит от требований законодательства в сфере обязательного страхования ответственности водителей, установленных в каждой стране. Например, если дорожное происшествие произошло в Польше, то лимиты компенсации составляют: по жизни и здоровью – 5,21 миллиона евро, по имуществу – 1,05 миллиона", - отмечают в МТСБУ.

Отметим также, что в течение 2023 года было зафиксировано 15,1 тысячи ДТП с участием украинских водителей в разных странах мира. Больше всего ДТП, так же как и в предыдущие три года, произошло именно в Польше (3300), а также в Германии (2033) и Румынии (753).

Напомним, что водитель, имеющий сертификат "Зеленая карта", имеет право на:

- возмещение ущерба, причиненного пострадавшим в ДТП по его вине, которое произошло в стране-члене системы;

- получение компенсации в случае ДТП по вине водителя-иностранца от иностранного страховщика ответственности такого водителя;

- получение компенсации в случае ДТП по вине водителя незастрахованного транспорта (выплаты проводятся национальным бюро или гарантийным фондом страны, где произошло ДТП).



При этом стоимость "Зеленой карты" в Украине была в очередной раз повышена с 15 марта этого года. В частности, стоимость страхования легковушки на 15 дней теперь обойдется в 1120 гривен, в месяц – в 1783 гривны, а в год – в 12 446 гривен.

Всего же за 2023 год в Украине было заключено 1,6 миллиона договоров "Зеленая карта", а общая сумма начисленных премий по ним составила 5,2 миллиарда гривен. Лидерами на этом рынке по сумме собранных премий являются СК USG, ТАС, Guardian, "Княжа" и "PZU Украина".

Источник фото: ua.depositphotos.com