Скільки у 2024 році було ДТП, урегульованих без звернення в поліцію

За даними Нацполіції, за січень-лютий 2024 року кількість випадків ДТП, які оформлені за допомогою Європротоколу, зросла на 8,5%, у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року, та становила 8 987 випадків.

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Про це повідомило Моторне транспортне страхове бюро України (МТСБУ).

Зазначається, що за даними Національної поліції за лютий 2024 року сталося 2 829 дорожньо-транспортні пригоди в Україні. Найбільша кількість ДТП - в Дніпропетровській, Львівській, Київській областях та у місті Київ. При цьому кількість дорожніх аварій зменшилася на 7,1% у порівнянні з лютим 2023 роком.

Однією із причин зменшення фіксацій випадків ДТП стало використання водіями Європротоколу. За січень-лютий 2024 року кількість випадків ДТП, які оформлені за допомогою Європротоколу, зросла на 8,5%, у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року, та становила 8 987 випадків.

Що таке Європротокол і як ним скористатися

Європротокол - це спеціальний бланк повідомлення про ДТП, який заповнюється водіями самостійно без виклику поліції та сплати штрафів за порушення ПДР. Проте, він разом із заявою про страхове відшкодування є повноцінною юридичною підставою для отримання страхового відшкодування.

Важливо, що за такого оформлення водії звільняються від адміністративної відповідальності: у них не вилучається водійське посвідчення, матеріали справи не направляються в суд, штраф за порушення ПДР не накладається.

Однак існують певні умови, коли його можна використати:

Немає постраждалих або загиблих;

Обидва водії мають чинні договори ОСЦПВ;

Згода водіїв щодо обставин скоєння ДТП;

У водіїв відсутні ознаки алкогольного чи наркотичного сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів.

Оформити ДТП за допомогою Європротоколу можна у двох формах:

паперовій - на спеціальному бланку, який видає страхова компанія під час укладання договору;

електронній - за допомогою сервісу МТСБУ, який доступний за посиланням.

Основні причини ДТП в Україні

В "Опендатабот" зазначають, що майже половина аварій в Україні стається через перевищення безпечної швидкості - 42%.

У топі причин ДТП також порушення правил маневрування (18%) та порушення правил проїзду пішохідних переходів (9%).

Також аналітики звертають увагу, що кількість ДТП, що сталися з вини дітей, стабільно зростає.

"Так, вже 33 таких аварії стались за 2 місяці 2024-го. Це удвічі більше, ніж у відповідний період 2021 року — 14 ДТП", - підкреслюють вони.

За даними " Опендатаботу", Дніпропетровщина незмінно залишається лідером за кількістю ДТП — 290 ДТП. До трійки антилідерів потрапили також Львівщина — 247 аварій з постраждалими та Київ — 241 ДТП.

Нагадаємо, понад 19 тисяч ДТП з травмованими та загиблими було зафіксовано в Україні за десять місяців 2023 року. Найпоширеніша причина дорожніх інцидентів — перевищення безпечної швидкості.

Фото: ua.depositphotos.com