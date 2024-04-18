Рынок ОСГПО показал рост на 5% за I квартал 2024 года

За I квартал 2024 года украинские страховые компании заключили почти 1,7 миллиона договоров ОСГПО, что на 5,02% больше аналогичного периода 2023 года.

Об этом сообщает Моторное транспортное страховое бюро Украины (МТСБУ).

Отмечается, что 74% страховых полисов ОСГПО было оформлено в электронном виде, что составляет более 1,2 миллиона договоров от общего числа (количество электронных договоров в I квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года увеличилось на 20%).

За январь-март 2024 года общая сумма начисленных страховых платежей составляет 2,1 млрд грн, что на 26,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Размер средней страховой премии по договорам ОСГПО составляет 1 262,8 гривны (+20,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года).

По итогам 1 квартала 2024 года больше всего заключенных договоров ОСГПО по СК "Оранта". Вторая и третья позиция по этим показателям у СК "ТАС" и СК "Княжа Виенна Иншуранс Групп".

По количеству собранной страховой премии за период январь-март 2024 лидером является страховая компания "ТАС". Пятерку лидеров закрывают страховые компании: "Оранта", "Княжа Виенна Иншуранс Групп", "ПЗУ Украина" и "Украинская страховая группа".

С начала года страховые компании выплатили пострадавшим в ДТП 1,18 млрд грн компенсаций и урегулировали 36582 требований. По сравнению с показателями 2023 года количество урегулированных требований выросло на 17,9%, а общая сумма страхового возмещения на 31,1%.

По результатам 1 квартала 2024 года наибольшее количество требований от пострадавших в ДТП получили и урегулировали страховые компании "ТАС", "Оранта", "Княжа Виенна Иншуранс Групп", "ПЗУ Украина" и "Украинская страховая группа".

Соответственно эти же страховые компании уплатили больше всего компенсаций пострадавшим в ДТП. Средний размер страхового возмещения по требованиям пострадавших в I квартале 2024 года составляет 32 270 грн, что на 11,2% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года (29 019 грн).

Важно отметить, что водители стали чаще использовать Европротокол при оформлении случаев ДТП. По сравнению с 1 кварталом 2023 года на 4% увеличилось количество урегулированных требований с использованием Европротокола. С начала года с помощью этого инструмента страховыми компаниями урегулировано 13 206 случаев дорожных аварий и уплачено пострадавшим 237,8 млн. грн. компенсаций.

Основные причины ДТП в Украине

В "Опендатаботе" отмечают, что почти половина аварий в Украине происходит из-за превышения безопасной скорости - 42%.

В топе причин ДТП также нарушение правил маневрирования (18%) и нарушение правил проезда пешеходных переходов (9%).

Также аналитики обращают внимание, что количество ДТП, произошедших по вине детей, стабильно растет.

"Так, уже 33 таких аварии произошли за 2 месяца 2024-го. Это вдвое больше, чем за соответствующий период 2021 года — 14 ДТП", - подчеркивают они.

По данным "Опендатабота", Днепропетровщина неизменно остается лидером по количеству ДТП - 290 ДТП. В тройку антилидеров попали также Львовщина - 247 аварий с пострадавшими и Киев - 241 ДТП.

Напомним, более 19 тысяч ДТП с травмированными и погибшими были зафиксированы в Украине за десять месяцев 2023 года. Самая распространенная причина дорожных инцидентов – превышение безопасной скорости.

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