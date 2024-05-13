Из фонда защиты пострадавших в ДТП за апрель выплачено 44,6 млн грн: какие случаи наиболее распространены

В течение апреля Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) осуществило 862 регламентные выплаты из Фонда защиты пострадавших на общую сумму 44,6 миллиона гривен. Об этом сообщили в пресс-службе бюро.

По сравнению с апрелем 2023 года показатель количества регламентных выплат увеличился на 56,4%, а сумма выплат увеличилась на 33,5%.

Инфографика: МТСБУ

Отмечается, что наиболее значимой статьей регламентных выплат из Фонда остаются выплаты за ущерб, причиненный владельцами незастрахованных транспортных средств (ставшими виновниками ДТП, не имея действующего полиса ОСАГО). Количество выплат по таким случаям составило 424 штук, а сумма – 27,7 миллиона гривен. По сравнению с 2023 годом, этот показатель увеличился по количеству требований на 3,7% (409 штук), а по сумме на 13,08% (24,5 миллиона гривен).

Еще одной существенной категорией являются выплаты, осуществленные за водителей-льготников (участники боевых действий, лица с инвалидностью I группы, лица с инвалидностью из-за войны, управляющие принадлежащим им транспортным средством; а также лица, управляющие транспортным средством принадлежащим лицу с инвалидностью I группы, в ее присутствии).

Инфографика: МТСБУ

Так, за апрель 2024 года количество таких выплат достигло 135 штук, а сумма выплат - 9,2 миллиона гривен. По сравнению с аналогичным периодом 2023 количество выплат увеличилось на 28,6%, а сумма выросла на 36%.

В то же время, по обязательствам компаний, которые прекратили деятельность на рынке ОСАГО, но еще не признаны банкротами в установленном законодательством порядке, произведены выплаты на сумму 3,8 миллиона гривен. По обязательствам с ОСАГО страховых компаний, признанных банкротами, - 3,32 миллиона гривен.

Минимальными остаются регламентные выплаты по ДТП, причиной которых стали неустановленные транспортные средства (по таким случаям платят только за вред жизни и здоровью) – 0,51 миллиона гривен в апреле 2024 года.

Напомним, за первый квартал 2024 года украинские страховые компании заключили почти 1,7 миллиона договоров ОСАГО, что на 5,02% больше аналогичного периода 2023 года. В то же время, общая сумма начисленных страховых платежей за этот период составляет 2,1 миллиарда гривен, что на 26,2% больше аналогичного периода прошлого года.

Важно отметить, что водители стали чаще использовать Европротокол при оформлении случаев ДТП. По сравнению с 1 кварталом 2023 года на 4% увеличилось количество урегулированных требований с использованием Европротокола. С начала года с помощью этого инструмента страховыми компаниями урегулировано 13 206 случаев дорожных аварий и уплачено пострадавшим 237,8 миллиона гривен компенсаций.

Вместе с тем за январь-март 2024 года украинские водители заключили более 341 тысяч договоров международного страхования "Зеленая карта", что на 8,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда количество договоров составляло 374 тысячи.

Одной из причин уменьшения количества заключенных договоров стало изменение условий нахождения транспортных средств с украинской регистрацией в некоторых странах Европы. Это вынудило украинских водителей переоформлять свои авто на локальную регистрацию с использованием услуг иностранных страховых компаний.

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