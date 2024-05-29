За січень-квітень 2024 року сума страхового відшкодування постраждалим у ДТП зросла на третину

За перші чотири місяці 2024 року українські страховики сплатили на третину більше відшкодувань постраждалим у ДТП, ніж за аналогічний період 2023 року.

Про це повідомило Моторне транспортне страхове бюро України (МТСБУ).

"За січень-квітень 2024 року українські страхові компанії виплатили потерпілим у ДТП 1 590.5 млн грн страхового відшкодування, що на 34% більше ніж за аналогічний період минулого року", - йдеться в повідомленні.

Так, найбільша сума припала на категорію виплат за шкоду завдану майну - 1 119,5 млн грн (+39.6% у порівнянні з 2023 роком).

Інфографіка: МТСБУ

Виплати потерпілим у ДТП, оформленого за допомогою Європротоколу, становлять 308.5 млн грн (+24% у порівнянні з минулим роком).

ТОП-5 страхових компаній за сумою страхових виплат за січень-квітень 2024 року:

СГ "ТАС" - 220,5 млн грн;

ПАТ "НАСК "ОРАНТА" - 163,3 млн грн;

ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП" - 114,7 млн грн;

ПЗУ Україна - 104,7 млн грн;

ПАТ "СК "УСГ" - 94 млн грн.

Додамо, що протягом квітня МТСБУ здійснило 862 регламентні виплати з Фонду захисту потерпілих на загальну суму 44,6 мільйона гривень.

Нагадаємо, за перший квартал 2024 року українські страхові компанії уклали майже 1,7 мільйонів договорів ОСЦПВ, що на 5,02% більше за аналогічний період 2023 року. Водночас загальна сума нарахованих страхових платежів за цей період становить 2,1 мільярда гривень, що на 26,2% більше за аналогічний період минулого року.

Важливо зазначити, що водії почали частіше використовувати Європротокол під час оформлення випадків ДТП. У порівнянні з 1 кварталом 2023 року на 4% збільшилася кількість врегульованих вимог з використанням Європротоколу. Від початку року за допомогою цього інструменту страховими компаніями врегульовано 13 206 випадків дорожніх аварій та сплачено постраждалим 237,8 млн. грн. компенсацій.

Разом з тим за січень-березень 2024 року українські водії уклали понад 341 тисячу договорів міжнародного страхування "Зелена картка", що на 8,8% менше порівняно з аналогічним періодом 2023 року, коли кількість договорів становила 374 тисячі.

Однією з причин зменшення кількості укладених договорів стала зміна умов перебування транспортних засобів з українською реєстрацією в деяких країнах Європи. Це змусило українських водіїв переоформлювати свої авто на локальну реєстрацію з використанням послуг іноземних страхових компаній.

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