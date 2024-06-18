Зеленський підписав закон про "автоцивілку": що зміниться?

Президент України Володимир Зеленський 17 червня підписав закон про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ), який Верховна Рада ухвалила в цілому 21 травня 2024 року.

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Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на сайт парламенту.

Нагадаємо, в другому читанні законопроєкт №8300 Верховна Рада України ухвалила 21 травня 2024 року.

Його авторами є голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев й 11 народних депутатів.

Що передбачає закон про "автоцивілку"

Законом вносяться наступні зміни:

поступово будуть підвищені розміри страхових сум (максимальних розмірів страхової виплати) до розмірів, установлених у країнах Європейського Союзу, також закріпиться швидке здійснення гарантійних виплат потерпілим особам за страховиків-банкрутів (60 днів).

розширення можливості перевірки наявності поліса ОСЦПВ, зокрема Національною поліцією у випадках нагляду за дорожнім рухом (зокрема, шляхом автофіксації), Державною прикордонною службою України в місцях здійснення прикордонного контролю незалежно від приналежності та місця реєстрації транспортного засобу. "Укртрансбезпека" тепер перевірятиме наявність "автоцивілки" під час здійснення державного нагляду (контролю).

вводиться вільне ціноутворення договорів страхування, тобто страхові компанії отримують право самостійно встановлювати ціни за відповідним страховим продуктом й індивідуально для кожного клієнта. Це дасть змогу ринковим методом надавати більш якісні послуги для кінцевих споживачів. Новацією також є скасування франшизи в договорах ОСЦПВ.

зміняться умови для пільгової категорії громадян шляхом введення 50%-ї знижки на один поліс ОСЦПВ для всіх категорій пільговиків.

запроваджується пряме врегулювання збитків для всіх страхових компаній, що здійснюють ОСЦПВ. Така система дає змогу ефективніше проводити розрахунки страхового відшкодування.

нарахування страхової виплати здійснюватиметься без урахування зношеності автомобіля. До того ж страхові компанії стимулюватимуть клієнтів до проведення виплат одразу на СТО.

після введення закону в дію, страховик зобов'язаний надати три варіанти СТО в межах 150 км від місця проживання потерпілого. Якщо ТЗ "за гарантією", то на вимогу потерпілого має бути визначено авторизований сервісний центр відповідного виробника. У разі відмови потерпілої особи від здійснення оплати на СТО, таку виплату здійснює страховик або МТСБУ на банківський (платіжний) рахунок потерпілої особи.

закон скасовує ліміт страхового відшкодування за "європротоколом", який нині становить 80 тис. грн. Тепер він буде в межах страхової суми, якщо НБУ не встановить максимальних розмірів виплати.

Згідно з перехідними положеннями до закону, всі вищезазначені норми набувають чинності з 1 січня 2025 року.

"Діжка меду" для постраждалих в ДТП та "ложка дьогтю" для ринку

На думку експертів ринку, новий закон містить як "бочку меду" для учасників дорожнього руху, так і "ложку дьогтю" для страховиків ОСЦПВ та їх об’єднання – МТСБУ.

Спочатку про позитивні моменти. Законопроєкт розшиває ряд вузьких місць, що роками створювали проблеми для постраждалих в ДТП, а саме, строки отримання постраждалими у ДТП страхового відшкодування мають значно скоротитись: від декількох років, як це відбувається зараз, до кількох місяців.

Серед інших позитивних новацій, закріплених в новому законі: поступове збільшення страхових сум (максимальних страхових виплат) до розмірів, встановлених в країнах Європейського союзу; скорочення строків виплат, запровадження прямого врегулювання у всіх випадках дорожньо-транспортних пригод та відмова від франшизи.

Але негативні наслідки чекають на страховиків та саме МТСБУ: спірними нормами в новому законі учасники ринку вважають питання корпоративного управління Бюро. Поточні вимоги законопроєкту зроблять українське Бюро чи не найзарегульованішим серед аналогічних європейських структур.

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