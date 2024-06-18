Моя безбарʼєрність Моя безбарʼєрність
Рейтинг найкращі роботодавці Найкращі роботодавці
Сміливі рішення Сміливі рішення
Адаптація: шлях ветеранів Адаптація: шлях ветеранів
ТопФінанс ТопФінанс-2024
Бізнес працює Бізнес працює
Категорія
Страхування
Дата публікації

Зеленський підписав закон про "автоцивілку": що зміниться?

Зеленський підписав закон про "автоцивілку": що зміниться?
Фото: ua.depositphotos.com

Президент України Володимир Зеленський 17 червня підписав закон про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ), який Верховна Рада ухвалила в цілому 21 травня 2024 року.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+
25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу.
Забронювати участь

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на сайт парламенту.

Нагадаємо, в другому читанні законопроєкт №8300 Верховна Рада України ухвалила 21 травня 2024 року.

Його авторами є голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев й 11 народних депутатів.

Що передбачає закон про "автоцивілку"

Законом вносяться наступні зміни:

  • поступово будуть підвищені розміри страхових сум (максимальних розмірів страхової виплати) до розмірів, установлених у країнах Європейського Союзу, також закріпиться швидке здійснення гарантійних виплат потерпілим особам за страховиків-банкрутів (60 днів). 
  • розширення можливості перевірки наявності поліса ОСЦПВ, зокрема Національною поліцією у випадках нагляду за дорожнім рухом (зокрема, шляхом автофіксації), Державною прикордонною службою України в місцях здійснення прикордонного контролю незалежно від приналежності та місця реєстрації транспортного засобу. "Укртрансбезпека" тепер перевірятиме наявність "автоцивілки" під час здійснення державного нагляду (контролю). 
  • вводиться вільне ціноутворення договорів страхування, тобто страхові компанії отримують право самостійно встановлювати ціни за відповідним страховим продуктом й індивідуально для кожного клієнта. Це дасть змогу ринковим методом надавати більш якісні послуги для кінцевих споживачів. Новацією також є скасування франшизи в договорах ОСЦПВ. 
  • зміняться умови для пільгової категорії громадян шляхом введення 50%-ї знижки на один поліс ОСЦПВ для всіх категорій пільговиків. 
  • запроваджується пряме врегулювання збитків для всіх страхових компаній, що здійснюють ОСЦПВ. Така система дає змогу ефективніше проводити розрахунки страхового відшкодування. 
  • нарахування страхової виплати здійснюватиметься без урахування зношеності автомобіля. До того ж страхові компанії стимулюватимуть клієнтів до проведення виплат одразу на СТО. 
  • після введення закону в дію, страховик зобов'язаний надати три варіанти СТО в межах 150 км від місця проживання потерпілого. Якщо ТЗ "за гарантією", то на вимогу потерпілого має бути визначено авторизований сервісний центр відповідного виробника. У разі відмови потерпілої особи від здійснення оплати на СТО, таку виплату здійснює страховик або МТСБУ на банківський (платіжний) рахунок потерпілої особи. 
  • закон скасовує ліміт страхового відшкодування за "європротоколом", який нині становить 80 тис. грн. Тепер він буде в межах страхової суми, якщо НБУ не встановить максимальних розмірів виплати.

Згідно з перехідними положеннями до закону, всі вищезазначені норми набувають чинності з 1 січня 2025 року.

"Діжка меду" для постраждалих в ДТП та "ложка дьогтю" для ринку

На думку експертів ринку, новий закон містить як "бочку меду" для учасників дорожнього руху, так і "ложку дьогтю" для страховиків ОСЦПВ та їх об’єднання – МТСБУ.

Спочатку про позитивні моменти. Законопроєкт розшиває ряд вузьких місць, що роками створювали проблеми для постраждалих в ДТП, а саме, строки отримання постраждалими у ДТП страхового відшкодування мають значно скоротитись: від декількох років, як це відбувається зараз, до кількох місяців.

Серед інших позитивних новацій, закріплених в новому законі: поступове збільшення страхових сум (максимальних страхових виплат) до розмірів, встановлених в країнах Європейського союзу; скорочення строків виплат, запровадження прямого врегулювання у всіх випадках дорожньо-транспортних пригод та відмова від франшизи.

Але негативні наслідки чекають на страховиків та саме МТСБУ: спірними нормами в новому законі учасники ринку вважають питання корпоративного управління Бюро. Поточні вимоги законопроєкту зроблять українське Бюро чи не найзарегульованішим серед аналогічних європейських структур.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Ольга Колесніченко