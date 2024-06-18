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Зеленський підписав закон про "автоцивілку": що зміниться?
Президент України Володимир Зеленський 17 червня підписав закон про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ), який Верховна Рада ухвалила в цілому 21 травня 2024 року.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на сайт парламенту.
Нагадаємо, в другому читанні законопроєкт №8300 Верховна Рада України ухвалила 21 травня 2024 року.
Його авторами є голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев й 11 народних депутатів.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Що передбачає закон про "автоцивілку"
Законом вносяться наступні зміни:
- поступово будуть підвищені розміри страхових сум (максимальних розмірів страхової виплати) до розмірів, установлених у країнах Європейського Союзу, також закріпиться швидке здійснення гарантійних виплат потерпілим особам за страховиків-банкрутів (60 днів).
- розширення можливості перевірки наявності поліса ОСЦПВ, зокрема Національною поліцією у випадках нагляду за дорожнім рухом (зокрема, шляхом автофіксації), Державною прикордонною службою України в місцях здійснення прикордонного контролю незалежно від приналежності та місця реєстрації транспортного засобу. "Укртрансбезпека" тепер перевірятиме наявність "автоцивілки" під час здійснення державного нагляду (контролю).
- вводиться вільне ціноутворення договорів страхування, тобто страхові компанії отримують право самостійно встановлювати ціни за відповідним страховим продуктом й індивідуально для кожного клієнта. Це дасть змогу ринковим методом надавати більш якісні послуги для кінцевих споживачів. Новацією також є скасування франшизи в договорах ОСЦПВ.
- зміняться умови для пільгової категорії громадян шляхом введення 50%-ї знижки на один поліс ОСЦПВ для всіх категорій пільговиків.
- запроваджується пряме врегулювання збитків для всіх страхових компаній, що здійснюють ОСЦПВ. Така система дає змогу ефективніше проводити розрахунки страхового відшкодування.
- нарахування страхової виплати здійснюватиметься без урахування зношеності автомобіля. До того ж страхові компанії стимулюватимуть клієнтів до проведення виплат одразу на СТО.
- після введення закону в дію, страховик зобов'язаний надати три варіанти СТО в межах 150 км від місця проживання потерпілого. Якщо ТЗ "за гарантією", то на вимогу потерпілого має бути визначено авторизований сервісний центр відповідного виробника. У разі відмови потерпілої особи від здійснення оплати на СТО, таку виплату здійснює страховик або МТСБУ на банківський (платіжний) рахунок потерпілої особи.
- закон скасовує ліміт страхового відшкодування за "європротоколом", який нині становить 80 тис. грн. Тепер він буде в межах страхової суми, якщо НБУ не встановить максимальних розмірів виплати.
Згідно з перехідними положеннями до закону, всі вищезазначені норми набувають чинності з 1 січня 2025 року.
"Діжка меду" для постраждалих в ДТП та "ложка дьогтю" для ринку
На думку експертів ринку, новий закон містить як "бочку меду" для учасників дорожнього руху, так і "ложку дьогтю" для страховиків ОСЦПВ та їх об’єднання – МТСБУ.
Спочатку про позитивні моменти. Законопроєкт розшиває ряд вузьких місць, що роками створювали проблеми для постраждалих в ДТП, а саме, строки отримання постраждалими у ДТП страхового відшкодування мають значно скоротитись: від декількох років, як це відбувається зараз, до кількох місяців.
Серед інших позитивних новацій, закріплених в новому законі: поступове збільшення страхових сум (максимальних страхових виплат) до розмірів, встановлених в країнах Європейського союзу; скорочення строків виплат, запровадження прямого врегулювання у всіх випадках дорожньо-транспортних пригод та відмова від франшизи.
Але негативні наслідки чекають на страховиків та саме МТСБУ: спірними нормами в новому законі учасники ринку вважають питання корпоративного управління Бюро. Поточні вимоги законопроєкту зроблять українське Бюро чи не найзарегульованішим серед аналогічних європейських структур.
Фото: ua.depositphotos.com