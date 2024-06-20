Украинцы выбраковали более 17 тысяч автомобилей с начала года: как это сделать

В последнее время в Украине существенно возросло количество запросов на выбраковку непригодных для использования автотранспортных средств. Только с начала года украинцы уже выбраковали более 17 тысяч единиц автотранспорта.

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Об этом сообщает "Укравтопром".

Там отмечают, что в январе 2024 было выбраковано 1690 транспортных средств, а в мае - 5877 ед.

"То есть количество регистрационных действий в связи с выбраковкой выросло в 3,5 раза", - констатируют в "Укравтопроме".

Там добавляют, что всего с начала года украинцы выбраковали более 17 тыс. ед. автотранспорта.

Как выбраковать транспортное средство

В МВД напомнили, как выбраковать транспортное средство. Для этого владельцу следует обратиться в сервисный центр МВД и написать соответствующее заявление.

С собой нужно иметь следующие документы:

паспорт с отметкой о регистрации места жительства;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

свидетельство о регистрации транспортного средства (при наличии);

номерные знаки (при наличии).

Как отмечают в МВД, услуга по выбраковке транспортного средства безвозмездна и предоставляется в течение рабочего дня с момента подачи документов.

Рынок автомобилей в Украине.

В течение мая в Украине было зарегистрировано более 5,5 тыс. новых легковых автомобилей, что оказалось на 8% больше, чем за аналогичный период в 2023 году.

Лидерство на украинском рынке новых легковушек с большим отрывом получил кроссовер TOYOTA RAV-4.

В мае украинский автопарк пополнили 4113 транспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). Относительно мая прошлого года спрос на электромобили вырос на 68%.

В мае крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области.