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Українці вибракували понад 17 тисяч авто з початку року: як це зробити
Останнім часом в Україні суттєво зросла кількість запитів на вибракування непридатних для використання автотранспортних засобів. Лише з початку року українці вже вибракували понад 17 тисяч одиниць автотранспорту.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Там зазначають, що у січні 2024 було вибракувано 1690 транспортних засобів, а у травні — 5877 од.
" Тобто кількість реєстраційних дій у зв’язку вибракуванням виросла в 3,5 раза", - констатують в "Укравтопромі".Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Там додають, що всього з початку року українці вибракували понад 17 тис. од. автотранспорту.
Як вибракувати транспортний засіб
У МВС нагадали, як вибракувати транспортний засіб. Для цього власнику потрібно звернутися до сервісного центру МВС та написати відповідну заяву.
З собою потрібно мати такі документи:
- паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (за наявності);
- номерні знаки (за наявності).
Як зауважують в МВС, послуга з вибракуванння транспортного засобу безоплатна і надається протягом робочого дня з моменту подання документів.
Ринок авто в Україні
Впродовж травня в Україні було зареєстровано понад 5,5 тис. нових легкових авто, що виявилось на 8% більше, ніж в аналогічний період у 2023 році.
Лідерство на українському ринку нових легковиків з великим відривом здобув кросовер TOYOTA RAV-4.
У травні український автопарк поповнили 4113 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно травня минулого року попит на електромобілі зріс на 68%.
У травні найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були місто Київ, Дніпропетровська, Київська, Одеська та Львівська області.