Українці вибракували понад 17 тисяч авто з початку року: як це зробити

Останнім часом в Україні суттєво зросла кількість запитів на вибракування непридатних для використання автотранспортних засобів. Лише з початку року українці вже вибракували понад 17 тисяч одиниць автотранспорту.

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Про це повідомляє "Укравтопром".

Там зазначають, що у січні 2024 було вибракувано 1690 транспортних засобів, а у травні — 5877 од.

" Тобто кількість реєстраційних дій у зв’язку вибракуванням виросла в 3,5 раза", - констатують в "Укравтопромі".

Там додають, що всього з початку року українці вибракували понад 17 тис. од. автотранспорту.

Як вибракувати транспортний засіб

У МВС нагадали, як вибракувати транспортний засіб. Для цього власнику потрібно звернутися до сервісного центру МВС та написати відповідну заяву.

З собою потрібно мати такі документи:

паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (за наявності);

номерні знаки (за наявності).

Як зауважують в МВС, послуга з вибракуванння транспортного засобу безоплатна і надається протягом робочого дня з моменту подання документів.

Ринок авто в Україні

Впродовж травня в Україні було зареєстровано понад 5,5 тис. нових легкових авто, що виявилось на 8% більше, ніж в аналогічний період у 2023 році.

Лідерство на українському ринку нових легковиків з великим відривом здобув кросовер TOYOTA RAV-4.

У травні український автопарк поповнили 4113 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно травня минулого року попит на електромобілі зріс на 68%.

У травні найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були місто Київ, Дніпропетровська, Київська, Одеська та Львівська області.