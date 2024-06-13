Вождение авто в состоянии алкогольного опьянения: в Украине внесли изменения в процедуру проверки водителей

Правительство внесло изменения в процедуру проверки водителей на пребывание за рулем в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

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Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

По его словам, Правительством внесены изменения в Порядок направления водителей транспортных средств для проведения осмотра с целью выявления состояния алкогольного, наркотического или иного опьянения или нахождения под влиянием лекарственных препаратов, снижающих внимание и быстроту реакции и проведения такого осмотра.

"Предполагается, что осмотр водителя транспортного средства в учреждении здравоохранения проводится в любое время суток с применением специальных технических средств (законодательно регулируемых средств измерительной техники, отвечающих требованиям законодательства о метрологии и метрологической деятельности), тестов на содержание наркотического средства или психотропного вещества в организме личности", - отметил Мельничук.

Он добавил, что при положительном результате теста обязательно подтверждение наличия наркотического средства или психотропного вещества лабораторным исследованием.

Медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения

Согласно ст.266 Кодекса Украины об административных правонарушениях – лица, в отношении которых есть основания полагать, что они находятся в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения или под влиянием лекарства во время управления транспортом, подлежат отстранению от управления и учитывая состояние опьянения или влияния лекарств.

Осмотр на опьянение или влияние лекарства проводится полицейским с применением техсредств, обязательно с видеофиксацией. В случае отказа от осмотра или несогласия с результатами осмотр проводится в медучреждениях в течение 2 часов.

Медосмотр производится в присутствии полицейского, регистрируется и оформляется заключением.

Обзор, проведенный с нарушением требований, считается недействительным.

В Украине хотят установить ограничения для системных нарушителей ПДД

В Украине предлагают установить ограничения для водителей, систематически нарушающих правила дорожного движения, - не более трех нарушений в год.

"Мы все чаще сталкиваемся с ситуацией, когда определенная категория водителей транспортных средств имеют по 20-25-30 нарушений за календарный год. Это свидетельствует о том, что существующая сейчас ответственность не действует. Нужна более актуализированная и конкретизированная ответственность для такого вида нарушителей", - подчеркнул первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.