Водіння авто у стані алкогольного сп'яніння: в Україні внесли зміни до процедури перевірки водіїв

Уряд вніс зміни до процедури перевірки водіїв на перебування за кермом у стані наркотичного чи алкогольного сп'яніння.

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Про це повідомив представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук.

За його словами, Урядом внесено зміни до Порядку направлення водіїв транспортних засобів для проведення огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, і проведення такого огляду.

"Передбачено, що огляд водія транспортного засобу в закладі охорони здоров’я проводиться в будь-який час доби із застосуванням спеціальних технічних засобів (законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, які відповідають вимогам законодавства про метрологію та метрологічну діяльність), тестів на вміст наркотичного засобу або психотропної речовини в організмі особи", - зазначив Мельничук.

Він додав, що при позитивному результаті тесту обов'язковим є підтвердження наявності наркотичного засобу або психотропної речовини лабораторним дослідженням.

Медичний огляд на стан алкогольного сп’яніння

Згідно ст.266 Кодексу України про адміністративні правопорушення, – особи, щодо яких є підстави вважати, що вони перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом ліків під час керування транспортом, підлягають відстороненню від керування та огляду на стан сп’яніння чи впливу ліків.

Огляд на сп’яніння чи вплив ліків проводиться поліцейським із застосуванням техзасобів, обов’язково з відеофіксацією. У разі відмови від огляду чи незгоди з його результатами огляд проводиться в медзакладах протягом 2 годин.

Медогляд проводиться в присутності поліцейського, реєструється та оформлюється висновком.

Огляд, проведений з порушенням вимог, вважається недійсним.

В Україні хочуть встановити обмеження для системних порушників ПДР

В Україні пропонують встановити обмеження для водіїв, які систематично порушують правила дорожнього руху, - не більше трьох порушень за рік.

"Ми дедалі частіше стикаємося з ситуацією, коли певна категорія водіїв транспортних засобів мають по 20-25-30 порушень за календарний рік. Це свідчить про те, що відповідальність, яка існує нині, не діє. Потрібна більш актуалізована і конкретизована відповідальність для такого виду порушників", - підкреслив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.