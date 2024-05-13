В Україні хочуть встановити обмеження для системних порушників ПДР: що пропонують

В Україні пропонують встановити обмеження для водіїв, які систематично порушують правила дорожнього руху, - не більше трьох порушень за рік.

Про це заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, пише "Укрінформ".

За його словами, Патрульна поліція вже ініціювала обговорення змін до правил ПДР за участю громадськості та профільних комітетів Верховної Ради, яка обмежить кількість можливих порушень до трьох на рік.

"Ми дедалі частіше стикаємося з ситуацією, коли певна категорія водіїв транспортних засобів мають по 20-25-30 порушень за календарний рік. Це свідчить про те, що відповідальність, яка існує нині, не діє. Потрібна більш актуалізована і конкретизована відповідальність для такого виду порушників", - підкреслив Білошицький.

Він повідомив, що пропонується введення відповідальності за порушення ПДР тричі протягом року. Зараз передбачається відповідальність лише за повторність порушень.

"Це питання потребує обговорення, оцінки і ухвалення рішення з боку законодавчого органу влади. Правоохоронний і транспортний комітети ВР підтримують цю ідею", - наголосив Білошицький.

Статистика ДТП

За даними Патрульної поліції за 4 місяці цього року сталося 6475 ДТП, що на 6% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Травмовано 8155 осіб, що на 8% більше, ніж за той же період минулого року.

Близько половини усіх ДТП стається через перевищення швидкості, тому на сьогодні в Україні майже повністю відновили систему автоматичної фіксації порушень.

"На даний момент майже повністю відновлено систему автоматичної фіксації до рівня до повномасштабної війни. Зараз працює 260 камер автоматичної фіксації (до повномасштабної війни було 270). І лише за 4 місяці цього року зафіксовано і винесено 1 млн 376 тисяч 779 постанов про адміністративне правопорушення, зафіксованих в автоматичному режимі", - зауважив Білошицький.

Згідно зі статистикою Патрульної поліції, найбільше ДТП із загиблими і травмованими зареєстровано у Дніпропетровській, Львівській і Київській областях. Понад 30% ДТП стається у вівторок і п’ятницю і припадає на час із 17 до 19 години.

Серед основних причин - перевищення швидкості (42%), порушення правил маневрування (20%), порушення правил проїзду перехресть і пішохідних переходів (8%), недотримання дистанції (5%), керування автомобілем у стані сп’яніння (близько 5%).

У Раді пропонують суттєво збільшити штрафи за низку порушень ПДР

22 березня у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт про внесення змін до статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, який спрямований на посилення відповідальності водіїв за нехтування правилами дорожнього руху.

Документ пропонує значне підвищення штрафів за ненадання переваги в русі спецтранспорту, включаючи аварійно-рятувальні служби, швидку медичну допомогу, пожежну охорону, поліцію, а також маршрутні транспортні засоби.

Зокрема, за вказані порушення передбачено штрафи в розмірі від 100 до 150 мінімумів доходів громадян, тобто від 1700 до 2550 гривень та позбавлення права керування на термін від шести місяців до одного року.

Також пропонується ввести покарання за порушення, що могли створити загрозу для життя чи здоров'я людей. Передбачено штраф в розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів (3400 грн. – 5100 грн.) та позбавлення права керування на строк від 5 до 10 років.