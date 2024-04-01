У Києві та Дніпрі збільшено дозволену швидкість руху авто: перелік ділянок доріг

З 1 квітня і до листопада на деяких ділянках доріг Києва та Дніпра збільшено дозволену швидкість руху.

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Про це повідомляє "Укравтопром".

Де у Києві можна їздити зі швидкістю 80 км/год

У Києві рухатись зі швидкістю до 80 км/год можна на:

просп. Романа Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака);

вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);

Наддніпрянське шосе;

Набережне шосе (від Поштової пл. до Наддніпрянського шосе);

Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);

просп. Миколи Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської пл.);

просп. Степана Бандери (від Оболонського просп. до Північного мосту);

автодорога Р-69 (від вул. Озерної до межі міста Києва).

В "Укравтопромі" нагадують водіям, що на інших ділянках доріг швидкісний режим руху становить 50 км/год.

У Дніпрі дозволять їздить зі швидкістю 70 км/год

У Дніпрі з 1 квітня дозволена швидкість руху збільшується до 70 км/год на:

вул. Набережна Заводська, за виключенням ділянок: за 200 м з обох сторін від перехрестя з вул. Академіка Павлова; від виїзду зі шлаковідвалу до розвороту на міст Кайдацький; за 50 м з обох сторін від нерегульованих пішохідних переходів у районі перехресть із вул. Фатіми Гафурової (СК "Льодова арена" та вул. Метробудівською);

за 200 м з обох сторін від перехрестя з вул. Академіка Павлова; від виїзду зі шлаковідвалу до розвороту на міст Кайдацький; за 50 м з обох сторін від нерегульованих пішохідних переходів у районі перехресть із вул. Фатіми Гафурової (СК "Льодова арена" та вул. Метробудівською); вул. Набережна Перемоги (від вул. Яружної до вул. Космічної);

шосе Запорізьке (від вул. Шинної до вул. Аеропортівської);

шосе Донецьке, від перехрестя з вул. Березинською до дз 5.45 та 5.46 "Дніпро";

вул. Сонячна Набережна, від перехрестя з вул. Любарського до мосту Усть-Самарського (за виключенням ділянок за 50 м до нерегульованих пішохідних переходів з обох сторін);

міст Центральний;

міст Кайдацький.

Основні причини ДТП в Україні

В "Опендатабот" зазначають, що майже половина аварій в Україні стається через перевищення безпечної швидкості - 42%.

У топі причин ДТП також порушення правил маневрування (18%) та порушення правил проїзду пішохідних переходів (9%).

Також аналітики звертають увагу, що кількість ДТП, що сталися з вини дітей, стабільно зростає.

"Так, вже 33 таких аварії стались за 2 місяці 2024-го. Це удвічі більше, ніж у відповідний період 2021 року — 14 ДТП", - підкреслюють вони.

За даними " Опендатаботу", Дніпропетровщина незмінно залишається лідером за кількістю ДТП — 290 ДТП. До трійки антилідерів потрапили також Львівщина — 247 аварій з постраждалими та Київ — 241 ДТП.