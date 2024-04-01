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В Киеве и Днепре увеличена разрешенная скорость движения авто: перечень участков дорог
С 1 апреля и по ноябрь на некоторых участках дорог Киева и Днепра увеличена разрешенная скорость движения.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Где в Киеве можно ездить со скоростью 80 км/ч
В Киеве двигаться со скоростью до 80 км/ч можно на:
- просп. Романа Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака);
- ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);
- Приднепровское шоссе;
- Набережное шоссе (от Почтовой пл. до Приднепровского шоссе);
- Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);
- просп. Николая Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской пл.);
- просп. Степана Бандеры (от Оболонского просп. до Северного моста);
- автодорога Р-69 (от ул. Озерной до черты города Киева).
В "Укравтопроме" напоминают водителям, что на других участках дорог скоростной режим движения составляет 50 км/ч.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
В Днепре разрешат ездить со скоростью 70 км/ч
В Днепре с 1 апреля разрешенная скорость движения увеличивается до 70 км/ч на:
- ул. Набережная Заводская, за исключением участков: в 200 м с обеих сторон от перекрестка с ул. Академика Павлова; от выезда из шлаковойдла до разворота на мост Кайдацкий; в 50 м с обеих сторон от нерегулируемых пешеходных переходов в районе перекрестков с ул. Фатимы Гафуровой (СК "Ледовая арена" и ул. Метростроевской);
- ул. Набережная Победы (от ул. Яружной до ул. Космической);
- шоссе Запорожское (от ул. Шинной до ул. Аэропортовской);
- шоссе Донецкое, от перекрестка с ул. на Березинском до дз 5.45 и 5.46 "Днепр";
- ул. Солнечная Набережная от перекрестка с ул. Любарского к Усть-Самарскому мосту (за исключением участков за 50 м до нерегулируемых пешеходных переходов с обеих сторон);
- мост Центральный;
- мост Кайдакский.
Основные причины ДТП в Украине
В "Опендатаботе" отмечают, что почти половина аварий в Украине происходит из-за превышения безопасной скорости – 42%.
В топе причин ДТП также нарушение правил маневрирования (18%) и нарушение правил проезда пешеходных переходов (9%).
Также аналитики обращают внимание, что количество ДТП, произошедших по вине детей, стабильно растет.
"Так, уже 33 таких аварии произошли за 2 месяца 2024-го. Это вдвое больше, чем за соответствующий период 2021 года — 14 ДТП", - подчеркивают они.
По данным "Опендатабота", Днепропетровщина неизменно остается лидером по количеству ДТП - 290 ДТП. В тройку антилидеров попали также Львовщина - 247 аварий с пострадавшими и Киев - 241 ДТП.