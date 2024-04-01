В Киеве и Днепре увеличена разрешенная скорость движения авто: перечень участков дорог

С 1 апреля и по ноябрь на некоторых участках дорог Киева и Днепра увеличена разрешенная скорость движения.

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Об этом сообщает "Укравтопром".

Где в Киеве можно ездить со скоростью 80 км/ч

В Киеве двигаться со скоростью до 80 км/ч можно на:

просп. Романа Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака);

ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);

Приднепровское шоссе;

Набережное шоссе (от Почтовой пл. до Приднепровского шоссе);

Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);

просп. Николая Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской пл.);

просп. Степана Бандеры (от Оболонского просп. до Северного моста);

автодорога Р-69 (от ул. Озерной до черты города Киева).

В "Укравтопроме" напоминают водителям, что на других участках дорог скоростной режим движения составляет 50 км/ч.

В Днепре разрешат ездить со скоростью 70 км/ч

В Днепре с 1 апреля разрешенная скорость движения увеличивается до 70 км/ч на:

ул. Набережная Заводская, за исключением участков: в 200 м с обеих сторон от перекрестка с ул. Академика Павлова; от выезда из шлаковойдла до разворота на мост Кайдацкий; в 50 м с обеих сторон от нерегулируемых пешеходных переходов в районе перекрестков с ул. Фатимы Гафуровой (СК "Ледовая арена" и ул. Метростроевской);

в 200 м с обеих сторон от перекрестка с ул. Академика Павлова; от выезда из шлаковойдла до разворота на мост Кайдацкий; в 50 м с обеих сторон от нерегулируемых пешеходных переходов в районе перекрестков с ул. Фатимы Гафуровой (СК "Ледовая арена" и ул. Метростроевской); ул. Набережная Победы (от ул. Яружной до ул. Космической);

шоссе Запорожское (от ул. Шинной до ул. Аэропортовской);

шоссе Донецкое, от перекрестка с ул. на Березинском до дз 5.45 и 5.46 "Днепр";

ул. Солнечная Набережная от перекрестка с ул. Любарского к Усть-Самарскому мосту (за исключением участков за 50 м до нерегулируемых пешеходных переходов с обеих сторон);

мост Центральный;

мост Кайдакский.

Основные причины ДТП в Украине

В "Опендатаботе" отмечают, что почти половина аварий в Украине происходит из-за превышения безопасной скорости – 42%.

В топе причин ДТП также нарушение правил маневрирования (18%) и нарушение правил проезда пешеходных переходов (9%).

Также аналитики обращают внимание, что количество ДТП, произошедших по вине детей, стабильно растет.

"Так, уже 33 таких аварии произошли за 2 месяца 2024-го. Это вдвое больше, чем за соответствующий период 2021 года — 14 ДТП", - подчеркивают они.

По данным "Опендатабота", Днепропетровщина неизменно остается лидером по количеству ДТП - 290 ДТП. В тройку антилидеров попали также Львовщина - 247 аварий с пострадавшими и Киев - 241 ДТП.