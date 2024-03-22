В Раде предлагают существенно увеличить штрафы за ряд нарушений ПДД

22 марта в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект о внесении изменений в статью 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях, направленный на усиление ответственности водителей за пренебрежение правилами дорожного движения.

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Об этом идет речь на сайте ВР.

Документ предлагает значительное повышение штрафов за непредпочтение в движении спецтранспорта, включая аварийно-спасательные службы, скорую медицинскую помощь, пожарную охрану, полицию, а также маршрутные транспортные средства.

В частности, за указанные нарушения предусмотрены штрафы в размере от 100 до 150 минимумов доходов граждан, то есть от 1700 до 2550 гривен и лишение права на срок от шести месяцев до одного года.

В настоящее время штраф за непредоставление преимущества в движении специальным автомобилям с включенными звуковыми или световыми сигнальными устройствами составляет 680 грн., что не соответствует возможному ущербу причиненного указанным правонарушением.

Также предлагается ввести наказание за нарушения, которые могли создать угрозу жизни или здоровью людей. Предусмотрен штраф в размере от 200 до 300 не облагаемых налогом минимумов (3400 грн. – 5100 грн.) и лишение права управления на срок от 5 до 10 лет.

Добавим, что депутаты Верховной Рады также предлагают парламенту установить административную ответственность за управление водителями или эксплуатацию транспорта с превышением установленного законодательством допустимого уровня шума.

Соответствующий законопроект №9564 было внесено в Раду 4 августа. Среди его авторов - главным образом депутаты от "Слуги народа", в том числе глава фракции Давид Арахамия.

Документом предусмотрено внесение в Кодекс об административных правонарушениях новой статьи 121-4, которая предусматривает за указанное нарушение штраф в размере тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (то есть 17 тысяч гривен).

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