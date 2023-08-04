В Украине предлагают ввести штрафы за чрезмерный шум от транспорта

22 депутата Верховной Рады предлагают парламенту установить административную ответственность за управление водителями или эксплуатацию транспорта с превышением установленного законодательством допустимого уровня шума.

Соответствующий законопроект №9564 был внесен в Раду 4 августа. Среди его авторов - главным образом депутаты от "Слуги народа", в том числе и глава фракции Давид Арахамия.

Документом предусмотрено внесение в Кодекс об административных правонарушениях новой статьи 121-4, которая предусматривает за указанное нарушение штраф в размере тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (то есть 17 тысяч гривен).

Повторное за год нарушение пропагандируется наказывать штрафом в 2 тысячи НМДГ (34 тысячи гривен) с лишением права вождения транспортом на срок от трех до шести месяцев или без такового.

Расследовать соответствующие дела и составлять соответствующие протоколы должны будут органы полиции, а рассматривать протоколы в судебном порядке - соответственно, районные, районные в городе, городские или горрайонные суды.

Предусмотрено и распространение на случаи создания излишнего шума возможности временного задержания транспорта сотрудниками полиции. Более того, в законе о дорожном движении предлагается установить это в качестве основания для запрета эксплуатации транспортного средства.

К обязанностям водителя, прописанным в этом законе, предлагается добавить, соответственно, недопущение случаев вождения транспорта с превышением допустимого уровня шума в пределах территорий населенных пунктов.

Закон же об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения предусмотрено дополнить обязательством органов исполнительной власти и местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций и граждан не допускать управления или эксплуатации транспорта с таким нарушением.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, в последнее время среди отдельных водителей становится распространенной практика вмешательства в систему выхлопных газов автотранспорта с целью "тюнинга", что приводит к значительному увеличению шума от работы двигателя.

"Такая тенденция распространена среди молодежи и лиц, управляющих мотоциклами. Так называемые "прямоточные глушители", "двойные спортивные системы" и другие технические девайсы, не предусмотренные конструкцией транспортных средств и производителями, становятся факторами нарушения тишины и спокойствия граждан, вызывают недовольство общества", – заявляют авторы.

По их оценке, указанный процесс переоборудования неконтролируем и несет в себе огромные риски. В частности, отмечено, что "во время военного положения такие шумовые звуки похожи на звуки вражеских беспилотных летальных аппаратов ("Шахедов") и создают представление об авиационной и ракетной опасности", отвлекая Вооруженные силы Украины и правоохранителей.

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