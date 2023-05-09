В Украине окончательно запретили музыку в автобусах и такси

Кабинет министров внес в правила перевозок в пассажирском автомобильном транспорте запрет на воспроизведение музыки. Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, такое решение было принято на заседании Кабмина 9 мая.

Оно было принято с целью приведения правил в соответствие с законом о поддержке национального музыкального продукта и ограничении публичного использования музыкального продукта государства-агрессора. Напомним, что эти нормы вступили в силу еще в октябре 2022 года.

Согласно им, водитель автобуса вправе не допускать к поездке пассажиров, создающих шум в салоне, в частности с помощью технических устройств. Установлено, что водителю запрещается воспроизводить в салоне автобуса музыку, звуки фильмов или другие звуковые сигналы, кроме информации о поездке.

Передача звука может осуществляться на индивидуальные наушники пассажиров, а вот на салон - только во время нерегулярных перевозок и с согласия всех пассажиров. В свою очередь, водителям такси тоже запретили включать в салон музыку или другие звуковые сигналы без согласия всех пассажиров.

Напомним также, что в конце января Кабмин упростил жизнь автоперевозчикам на прифронтовых территориях, разрешив по своему усмотрению сокращать маршруты, пересекавшие линию фронта, а также принял еще ряд изменений в правила автоперевозок.