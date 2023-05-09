В Україні остаточно заборонили музику в автобусах і таксі

Кабінет міністрів вніс до правил перевезень у пасажирському автомобільному транспорті заборону на відтворення музики. Як повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, таке рішення було прийнято на засіданні Кабміну 9 травня.

Воно було прийняте з метою приведення правил у відповідність із законом щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора. Нагадаємо, що ці норми набули чинності ще в жовтні 2022 року.

Згідно них, водій автобуса має право не допускати до поїздки пасажирів, що створюють шум у салоні, зокрема, за допомогою технічних пристроїв. Встановлено, що водію забороняється відтворювати в салоні автобуса музику, звуки фільмів чи інші звукові сигнали, крім інформації про поїздку.

Натомість передача звуку може здійснюватися на індивідуальні навушники пасажирів, а от на салон - лише під час нерегулярних перевезень і за згодою всіх пасажирів. В свою чергу, водіям таксі теж заборонили вмикати в салоні музику чи інші звукові сигнали без згоди всіх пасажирів.

Нагадаємо також, що наприкінці січня Кабмін спростив життя автоперевізникам на прифронтових територіях, дозволивши на власний розсуд скорочувати маршрути, які перетинали лінію фронту, а також ухвалив ще низку змін до правил автоперевезень.