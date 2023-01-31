Уряд спростив умови для автобусного сполучення на прифронтових територіях

Кабінет міністрів дещо змінив правила пасажирського автомобільного транспорту, що спрощує діяльність перевізникам, котрі перетинають лінію фронту. Про це повідомляє Міністерство інфраструктури.

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Згідно з повідомленням, тепер у перевізника буде можливість на власний розсуд скорочувати маршрут, якщо він перетинає лінію фронту, та обирати пункт призначення, до якого вони готові прямувати з пасажирами. Раніше для цього потрібно було проводити нові конкурси для перевізників, що значно ускладнювало процес запуску автобусів на прифронтових територіях.

"Ми спростили ці правила з кількох причин – люди мають право пересуватись країною, замість сидіти в транспортній ізоляції. Перевізники мають право працювати, замість воювати з бюрократією. Це рішення точно допоможе зберегти галузь. Наша команда його напрацювала разом з місцевою владою нині частково окупованих областей та перевізниками, які навіть у таких складних умовах готові вийти в рейс.

Зміни до Постанови №176 були потрібні, щоб перевізники легально могли скоротити кілька сотень маршрутів і не йти на нові конкурси. Ці нововведення стосуються тільки тих маршрутів, які на папері частково проходять тимчасово окупованими територіями. І ці зміни будуть діяти тільки на період воєнного стану", - сказав Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Наразі через бойові дії в Україні налічуються сотні маршрутів, які не можуть бути повністю виконані перевізниками. Стара система передбачала обов’язкове проведення конкурсу ускладнювала процес запуску автобусів. У разі самовільного скорочення маршруту раніше перевізник міг отримати штраф.

Нагадаємо, в рамках реформи пасажирських автобусних перевезень Кабмін затвердив зміни до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування.

Зокрема, уряд запровадив так зміни: