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Уряд спростив умови для автобусного сполучення на прифронтових територіях
Кабінет міністрів дещо змінив правила пасажирського автомобільного транспорту, що спрощує діяльність перевізникам, котрі перетинають лінію фронту. Про це повідомляє Міністерство інфраструктури.
Згідно з повідомленням, тепер у перевізника буде можливість на власний розсуд скорочувати маршрут, якщо він перетинає лінію фронту, та обирати пункт призначення, до якого вони готові прямувати з пасажирами. Раніше для цього потрібно було проводити нові конкурси для перевізників, що значно ускладнювало процес запуску автобусів на прифронтових територіях.
"Ми спростили ці правила з кількох причин – люди мають право пересуватись країною, замість сидіти в транспортній ізоляції. Перевізники мають право працювати, замість воювати з бюрократією. Це рішення точно допоможе зберегти галузь. Наша команда його напрацювала разом з місцевою владою нині частково окупованих областей та перевізниками, які навіть у таких складних умовах готові вийти в рейс.
Зміни до Постанови №176 були потрібні, щоб перевізники легально могли скоротити кілька сотень маршрутів і не йти на нові конкурси. Ці нововведення стосуються тільки тих маршрутів, які на папері частково проходять тимчасово окупованими територіями. І ці зміни будуть діяти тільки на період воєнного стану", - сказав Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Наразі через бойові дії в Україні налічуються сотні маршрутів, які не можуть бути повністю виконані перевізниками. Стара система передбачала обов’язкове проведення конкурсу ускладнювала процес запуску автобусів. У разі самовільного скорочення маршруту раніше перевізник міг отримати штраф.
Нагадаємо, в рамках реформи пасажирських автобусних перевезень Кабмін затвердив зміни до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування.
Зокрема, уряд запровадив так зміни:
- Скасував можливість продовження строків дії дозволів на міжобласних маршрутах для перевізників, які вже працюють на лінії кілька років. Натомість запроваджені регулярні конкурси;
- Запровадив подання документів для участі у конкурсі на міжобласних маршрутах в електронній замість паперової форми;
- Запровадив систему балів для оцінки перевізника на конкурсі. За порушення правил дорожнього руху, залежно від тяжкості, претендент втрачає кількість балів;
- Запровадили обов’язок для учасників усіх наступних конкурсів на маршрути збільшити кількість транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.