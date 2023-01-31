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Правительство упростило условия для автобусного сообщения на прифронтовых территориях
Кабинет министров несколько изменил правила пассажирского автомобильного транспорта, что упрощает деятельность перевозчиков, пересекающих линию фронта. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры.
Согласно сообщению, теперь у перевозчика будет возможность по собственному усмотрению сокращать маршрут, если он пересекает линию фронта, и выбирать пункт назначения, в который они готовы следовать с пассажирами. Раньше для этого нужно было проводить новые конкурсы для перевозчиков, что значительно усложняло процесс запуска автобусов на прифронтовых территориях.
"Мы упростили эти правила по нескольким причинам – люди имеют право передвигаться по стране, вместо сидеть в транспортной изоляции. Перевозчики имеют право работать, вместо того, чтобы воевать с бюрократией. Это решение точно поможет сохранить отрасль. Наша команда его наработала вместе с местными властями ныне частично оккупированных областей и перевозчиками, даже в таких сложных условиях готовы выйти в рейс.
Изменения в Постановление №176 требовались, чтобы перевозчики легально могли сократить несколько сотен маршрутов и не идти на новые конкурсы. Эти нововведения касаются только маршрутов, которые на бумаге частично проходят временно оккупированными территориями. И эти изменения будут действовать только на период военного положения", - сказал вице-премьер-министр по восстановлению Украины - Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Из-за боевых действий в Украине насчитываются сотни маршрутов, которые не могут быть полностью выполнены перевозчиками. Старая система предусматривала обязательное проведение конкурса, что усложняло процесс запуска автобусов. В случае самовольного сокращения маршрута ранее перевозчик мог получить штраф.
Напомним, в рамках реформы пассажирских автобусных перевозок Кабмин утвердил изменения в Порядок проведения конкурса по перевозке пассажиров на автобусном маршруте общего пользования.
В частности, правительство ввело следующие изменения:
- Упразднил возможность продления сроков действия разрешений на межобластных маршрутах для перевозчиков, которые уже работают на линии несколько лет. Введены регулярные конкурсы ;
- Ввел представление документов для участия в конкурсе на межобластных маршрутах в электронной вместо бумажной формы;
- Ввел систему баллов для оценки перевозчика на конкурсе. За нарушение ПДД, в зависимости от тяжести, претендент теряет количество баллов;
- Ввели в обязанность участников всех последующих конкурсов на маршруты увеличить количество транспортных средств, приспособленных для перевозки лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения.