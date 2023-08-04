В Україні пропонують запровадити штрафи за надмірний шум від транспорту

22 депутати Верховної Ради пропонують парламенту встановити адміністративну відповідальність за керування водіями або експлуатацію транспорту з перевищенням встановленого законодавством допустимого рівня шуму.

Відповідний законопроект №9564 було внесено в Раду 4 серпня. Серед його авторів - головним чином депутати від "Слуги народу", зокрема й голова фракції Давид Арахамія.

Документом передбачено внесення до Кодексу про адміністративні правопорушення нової статті 121-4, яка передбачає за вказане порушення штраф в розмірі тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто 17 тисяч гривень).

Повторне порушення протягом року пропогується карати штрафом у 2 тисячі НМДГ (34 тисячі гривень) з позбавленням права керування транспортом на строк від трьох до шести місяців або без такого.

Розслідувати відповідні справи та складати відповідні протоколи повинні будуть органи поліції, а розглядати протоколи в судовому порядку - відповідно, районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди.

Передбачено й розповсюдження на випадки створення надмірного шуму можливості тимчасового затримання транспорту працівниками поліції. Більш того, в законі про дорожній рух пропонується встановити це як підставу для заборони експлуатації транспортного засобу.

До обов'язків водія, прописаних у цьому законі, пропонується додати, відповідно, недопущення випадків керування транспортом із перевищенням допустимого рівня шуму в межах територій населених пунктів.

В свою чергу, закон про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення передбачено доповнити зобов'язанням органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та громадян не допускати керування або експлуатацію транспорту з таким порушенням.

Як ідеться у пояснювальній записці до законопроекту, останнім часом серед окремих водіїв стає розповсюдженою практика втручання у систему вихлопних газів автотранспорту заради "тюнінгу", що призводить до значного збільшення шуму від роботи двигуна.

"Така тенденція є розповсюдженою серед молоді та осіб, що керують мотоциклами. Так звані "прямоточні глушники", "подвійні спортивні системи" та інші технічні девайси, не передбачені конструкцією транспортних засобів та виробниками стають факторами порушення тиші та спокою громадян, викликають незадоволення суспільства", - заявляють автори.

За їх оцінкою, зазначений процес переобладнання є неконтрольованим та несе в собі величезні ризики. Зокрема, зазначено, що "під час воєнного стану такі шумові звуки є схожими на звуки ворожих безпілотних летальних апаратів ("Шахедів") та створюють уявлення про авіаційну і ракетну небезпеку", відволікаючи Збройні сили України та правоохоронців.

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