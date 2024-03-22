У Раді пропонують суттєво збільшити штрафи за низку порушень ПДР

22 березня у Верховній Раді було зареєстровано законопроект про внесення змін до статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, який спрямований на посилення відповідальності водіїв за нехтування правилами дорожнього руху.

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Про це йдеться на сайті ВР.

Документ пропонує значне підвищення штрафів за ненадання переваги в русі спецтранспорту, включаючи аварійно-рятувальні служби, швидку медичну допомогу, пожежну охорону, поліцію, а також маршрутні транспортні засоби.

Зокрема, за вказані порушення передбачено штрафи в розмірі від 100 до 150 мінімумів доходів громадян, тобто від 1700 до 2550 гривень та позбавлення права керування на термін від шести місяців до одного року.

Наразі штраф за ненадання переваги у русі спеціальним автомобілям з увімкненими спеціальними звуковими або світловими сигнальними пристроями становить 680 грн., що не відповідає можливій шкоді завданій зазначеним правопорушенням.

Також пропонується ввести покарання за порушення, що могли створити загрозу для життя чи здоров'я людей. Передбачено штраф в розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів (3400 грн. – 5100 грн.) та позбавлення права керування на строк від 5 до 10 років.

Додамо, що депутати Верховної Ради також пропонують парламенту встановити адміністративну відповідальність за керування водіями або експлуатацію транспорту з перевищенням встановленого законодавством допустимого рівня шуму.

Відповідний законопроект №9564 було внесено в Раду 4 серпня. Серед його авторів - головним чином депутати від "Слуги народу", зокрема й голова фракції Давид Арахамія.

Документом передбачено внесення до Кодексу про адміністративні правопорушення нової статті 121-4, яка передбачає за вказане порушення штраф в розмірі тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто 17 тисяч гривень).

Джерело фото: ua.depositphotos.com