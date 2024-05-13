В Украине хотят установить ограничения для системных нарушителей ПДД: что предлагают

В Украине предлагают установить ограничения для водителей, систематически нарушающих правила дорожного движения, - не более трех нарушений в год.

Об этом заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, пишет "Укринформ".

По его словам, Патрульная полиция уже инициировала обсуждение изменений в правила ПДД с участием общественности и профильных комитетов Верховной Рады, которая ограничит количество возможных нарушений до трех в год.

"Мы все чаще сталкиваемся с ситуацией, когда определенная категория водителей транспортных средств имеют по 20-25-30 нарушений за календарный год. Это свидетельствует о том, что существующая сейчас ответственность не действует. Нужна более актуализированная и конкретизированная ответственность для такого вида нарушителей", - подчеркнул Белошицкий.

Он сообщил, что предлагается введение ответственности за нарушение ПДД трижды в течение года. Сейчас предполагается ответственность только за повторность нарушений.

"Этот вопрос нуждается в обсуждении, оценке и принятии решения со стороны законодательного органа власти. Правоохранительный и транспортный комитеты ВР поддерживают эту идею", - подчеркнул Белошицкий.

Статистика ДТП

По данным Патрульной полиции, за 4 месяца этого года произошло 6475 ДТП, что на 6% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Травмировано 8155 человек, что на 8% больше, чем за тот же период в прошлом году.

Около половины всех ДТП происходит из-за превышения скорости, поэтому сегодня в Украине почти полностью восстановили систему автоматической фиксации нарушений.

"На данный момент почти полностью восстановлена система автоматической фиксации до уровня до полномасштабной войны. Сейчас работает 260 камер автоматической фиксации (до полномасштабной войны было 270). И только за 4 месяца этого года зафиксировано и вынесено 1 млн 376 тысяч 779 постановлений об административном правонарушении, зафиксированных в автоматическом режиме", - заметил Белошицкий.

Согласно статистике Патрульной полиции, больше всего ДТП с погибшими и травмированными зарегистрировано в Днепропетровской, Львовской и Киевской областях. Более 30% ДТП происходит во вторник и пятницу и приходится на время с 17 до 19 часов.

Среди основных причин – превышение скорости (42%), нарушение правил маневрирования (20%), нарушение правил проезда перекрестков и пешеходных переходов (8%), несоблюдение дистанции (5%), управление автомобилем в состоянии опьянения (около 5%) .

В Раде предлагают существенно увеличить штрафы за ряд нарушений ПДД

22 марта в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект о внесении изменений в статью 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях, направленный на усиление ответственности водителей за пренебрежение правилами дорожного движения.

Документ предлагает значительное повышение штрафов за непредпочтение в движении спецтранспорта, включая аварийно-спасательные службы, скорую медицинскую помощь, пожарную охрану, полицию, а также маршрутные транспортные средства.

В частности, за указанные нарушения предусмотрены штрафы в размере от 100 до 150 минимумов доходов граждан, то есть от 1700 до 2550 гривен и лишение права на срок от шести месяцев до одного года.

Также предлагается ввести наказание за нарушения, которые могли создать угрозу жизни или здоровью людей. Предусмотрен штраф в размере от 200 до 300 не облагаемых налогом минимумов (3400 грн – 5100 грн) и лишение права управления на срок от 5 до 10 лет.