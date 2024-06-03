Камери на дорогах: українці сплатили штрафів за порушення ПДР на понад 2 млрд грн

За чотири роки, відколи в Україні було запущено систему автофіксації порушень правил дорожнього руху, водії сплатили до бюджету штрафів на суму понад 2,1 мільярда гривень.

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Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Він нагадав, що система автоматичної фіксації порушень ПДР працює вже 4 роки.

Наразі 265 приладів контролю встановлені у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками. Камери функціонують у 25 містах та 15 областях держави, окрім областей, де тривають бойові дії.

"Лише за цей рік ми підключили до системи фіксації 50 приладів контролю, з них відновили роботу 19 приладів, які були підключені до вторгнення РФ, та 31 прилад підключено вперше", - зауважив Білошицький.

За його словами, за 4 роки поліцейські винесли понад 10 мільйонів постанов та притягнули до відповідальності порушників швидкісного режиму та тих, хто не дотримувався правил проїзду смугою громадського транспорту.

З цієї кількості було виконано 89% постанов та сплачено штрафів на загальну суму понад 2,1 мільярда гривень.

Кількість ДТП з тяжкими наслідками знизилась втричі

Як наголосив Білошицький, швидкість залишається однією з найпоширеніших причин ДТП з тяжкими наслідками. Проте за 4 роки роботи в місцях, де встановлені камери автоматичної фіксації, кількість ДТП з тяжкими наслідками знизилась втричі.

"До запуску системи фіксації кількість ДТП з загиблими та/або травмованими в місцях встановлення приладів контролю становила — 541, наразі — 175 (47 випадків з причини перевищення швидкості). Наша мета — "Vision Zero" (нульова смертність на дорогах). І ми невпинно до неї ідемо", - підсумував Білошицький.

Статистика ДТП

За даними Патрульної поліції за 4 місяці цього року сталося 6475 ДТП, що на 6% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. 813 осіб загинуло у цих ДТП. Травмовано 8155 осіб, що на 8% більше, ніж за той же період минулого року.

Також суттєво збільшилась кількість ДТП з постраждалими з вини дітей — у 1,4 рази цьогоріч.

Близько половини усіх ДТП стається через перевищення швидкості.

Згідно зі статистикою Патрульної поліції, найбільше ДТП із загиблими і травмованими зареєстровано у Дніпропетровській, Львівській і Київській областях. Понад 30% ДТП стається у вівторок і п’ятницю і припадає на час із 17 до 19 години.

Серед основних причин - перевищення швидкості (42%), порушення правил маневрування (20%), порушення правил проїзду перехресть і пішохідних переходів (8%), недотримання дистанції (5%), керування автомобілем у стані сп’яніння (близько 5%).

В Україні хочуть встановити обмеження для системних порушників ПДР

В Україні пропонують встановити обмеження для водіїв, які систематично порушують правила дорожнього руху, - не більше трьох порушень за рік.

"Ми дедалі частіше стикаємося з ситуацією, коли певна категорія водіїв транспортних засобів мають по 20-25-30 порушень за календарний рік. Це свідчить про те, що відповідальність, яка існує нині, не діє. Потрібна більш актуалізована і конкретизована відповідальність для такого виду порушників", - підкреслив Білошицький.