- Категория
- Авто
- Дата публикации
-
Камеры на дорогах: украинцы уплатили штрафов за нарушение ПДД более чем на 2 млрд грн
За четыре года работы системы автофиксации нарушений ПДД в Украине водители уплатили в бюджет штрафов на сумму более 2,1 миллиарда гривен.
Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
Он напомнил, что система автоматической фиксации нарушений ПДД работает уже 4 года.
В настоящее время 265 приборов контроля установлены в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями. Камеры функционируют в 25 городах и 15 областях государства, кроме областей, где продолжаются боевые действия.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
"Только за этот год мы подключили к системе фиксации 50 приборов контроля, из них возобновили работу 19 приборов, подключенных к вторжению РФ, и 31 прибор подключен впервые", - отметил Белошицкий.
По его словам, за четыре года полицейские вынесли более 10 миллионов постановлений и привлекли к ответственности нарушителей скоростного режима и тех, кто не соблюдал правила проезда полосой общественного транспорта.
Из этого количества было исполнено 89% постановлений и уплачено штрафов на общую сумму более 2,1 миллиарда гривен.
Количество ДТП с тяжелыми последствиями снизилось втрое
Как отметил Белошицкий, скорость остается одной из самых распространенных причин ДТП с тяжелыми последствиями. Однако за 4 года работы в местах, где установлены камеры автоматической фиксации, количество ДТП с тяжелыми последствиями снизилось втрое.
"До запуска системы фиксации количество ДТП с погибшими и/или травмированными в местах установки приборов контроля составило — 541, сейчас — 175 (47 случаев по причине превышения скорости). Наша цель — "Vision Zero" (нулевая смертность на дорогах). И мы неустанно к ней идем", - подытожил Белошицкий.
Статистика ДТП
По данным Патрульной полиции , за 4 месяца этого года произошло 6475 ДТП, что на 6% больше, чем за аналогичный период 2023 года. 813 человек погибли в этих ДТП. Травмировано 8155 человек, что на 8% больше, чем за тот же период в прошлом году.
Также существенно увеличилось количество ДТП с пострадавшими по вине детей в 1,4 раза в этом году.
Около половины всех ДТП происходит из - за превышения скорости.
Согласно статистике Патрульной полиции, больше всего ДТП с погибшими и травмированными зарегистрировано в Днепропетровской, Львовской и Киевской областях. Более 30% ДТП происходит во вторник и пятницу и приходится на время с 17 до 19 часов.
Среди основных причин – превышение скорости (42%), нарушение правил маневрирования (20%), нарушение правил проезда перекрестков и пешеходных переходов (8%), несоблюдение дистанции (5%), управление автомобилем в состоянии опьянения (около 5%) .
В Украине хотят установить ограничения для системных нарушителей ПДД
В Украине предлагают установить ограничения для водителей, систематически нарушающих правила дорожного движения, - не более трех нарушений за год.
"Мы все чаще сталкиваемся с ситуацией, когда определенная категория водителей транспортных средств имеют по 20-25-30 нарушений за календарный год. Это свидетельствует о том, что существующая сейчас ответственность не действует. Нужна более актуализированная и конкретизированная ответственность для такого вида нарушителей", - подчеркнул Белошицкий.