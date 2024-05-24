Где в Украине чаще всего случаются ДТП с пострадавшими и погибшими

По данным Департамента патрульной полиции, почти 6,5 тысячи ДТП с пострадавшими зафиксировано в Украине за 4 месяца 2024 года. Это на 6% больше, чем за аналогичный период 2023 года. 813 человек погибли в этих ДТП. Также существенно увеличилось количество ДТП с пострадавшими по вине детей в 1,4 раза в этом году. Больше всего таких ДТП произошло во Львовской области.

Об этом сообщает "Опендатабот".

Отмечается, что 6475 ДТП с пострадавшими было зафиксировано в Украине за первые четыре месяца 2024 года. Это на 8% больше, чем до начала полномасштабного вторжения.

Число погибших в таких ДТП в этом году достигло 813 человек, а травмированных - 8155 человек.

Антирейтинг наиболее аварийных областей Украины

По данным "Опендатабота", тройку антилидеров по количеству ДТП с пострадавшими второй год подряд возглавляет Днепропетровщина, где произошло 637 таких случаев — 10% от общего количества по стране.

"Количество ДТП здесь выросло на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - отмечают аналитики.

Львовщина занимает второе место из 586 ДТП с пострадавшими (9%), а Киев замыкает тройку антилидеров – 534 случая (8%).

Наибольший прирост ДТП с пострадавшими за год зафиксирован в Херсонской (+26%), Николаевской (+23%) и Ровенской областях (+23%).

Больше всего людей - 70% от общего количества - погибли в ДТП из-за превышения скорости (430) и нарушения правил маневрирования (136).

ДТП с участием детей

Аналитики обращают внимание, что количество ДТП с пострадавшими с участием детей растет из года в год.

Так, 956 таких аварий произошло за первые четыре месяца 2024 года почти на четверть больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Больше всего таких ДТП зафиксировано на Львовщине - 115 случаев.

Количество ДТП с пострадавшими по вине детей возросло в 1,4 раза по сравнению с прошлым годом и в 3 раза по сравнению с 2021 годом. Больше всего таких случаев произошло во Львовской (21), Ровенской (14), Ивано-Франковской (13) и Волынской (12).

В Украине хотят установить ограничения для системных нарушителей ПДД

В Украине предлагают установить ограничения для водителей, систематически нарушающих правила дорожного движения, - не более трех нарушений в год.

"Мы все чаще сталкиваемся с ситуацией, когда определенная категория водителей транспортных средств имеют по 20-25-30 нарушений за календарный год. Это свидетельствует о том, что существующая сейчас ответственность не действует. Нужна более актуализированная и конкретизированная ответственность для такого вида нарушителей", - подчеркнул заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Он добавил, что около половины всех ДТП происходит из-за превышения скорости, поэтому на сегодняшний день в Украине почти полностью восстановили систему автоматической фиксации нарушений.