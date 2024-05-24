Де в Україні найчастіше трапляються ДТП з постраждалими та загиблими

За даними Департаменту патрульної поліції, майже 6,5 тисяч ДТП з постраждалими зафіксовано в Україні за 4 місяці 2024 року . Це на 6% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. 813 осіб загинуло у цих ДТП. Також суттєво збільшилась кількість ДТП з постраждалими з вини дітей — у 1,4 рази цьогоріч. Найбільше таких ДТП сталося на Львівщині.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Зазначається, що 6 475 ДТП з постраждалими було зафіксовано в Україні за перші чотири місяці 2024 року. Це на 8% більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення.

Кількість загиблих у таких ДТП цьогоріч сягнула 813 осіб, а травмованих — 8155.

Антирейтинг найбільш аварійних областей України

За даними "Опендатабот", трійку антилідерів за кількістю ДТП з постраждалими другий рік поспіль очолює Дніпропетровщина, де сталося 637 таких випадків — 10% від загальної кількості по країні.

"Кількість ДТП тут зросла на 14,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року", - зауважують аналітики.

Львівщина посідає друге місце з 586 ДТП з постраждалими (9%), а Київ замикає трійку антилідерів — 534 випадки (8%).

Найбільший приріст ДТП з постраждалими за рік зафіксовано у Херсонській (+26%), Миколаївській ( +23%) та Рівненській областях (+23%).

Найбільше людей — 70% від загальної кількості — загинуло у ДТП через перевищення швидкості (430) та порушення правил маневрування (136).

ДТП за участю дітей

Аналітики звертають увагу, що кількість ДТП з постраждалими за участю дітей зростає рік до року.

Так, 956 таких аварій сталося за перші чотири місяці 2024 року — майже на чверть більше, ніж за аналогічний період торік. Найбільше таких ДТП зафіксовано на Львівщині — 115 випадків.

Кількість ДТП з постраждалими з вини дітей зросла у 1,4 рази цьогоріч порівняно з минулим роком і у 3 рази порівняно з 2021 роком. Найбільше таких випадків сталося на Львівщині (21), Рівненщині (14), Івано-Франківщині (13) та Волині (12).

В Україні хочуть встановити обмеження для системних порушників ПДР

В Україні пропонують встановити обмеження для водіїв, які систематично порушують правила дорожнього руху, - не більше трьох порушень за рік.

"Ми дедалі частіше стикаємося з ситуацією, коли певна категорія водіїв транспортних засобів мають по 20-25-30 порушень за календарний рік. Це свідчить про те, що відповідальність, яка існує нині, не діє. Потрібна більш актуалізована і конкретизована відповідальність для такого виду порушників", - підкреслив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Він додав, що близько половини усіх ДТП стається через перевищення швидкості, тому на сьогодні в Україні майже повністю відновили систему автоматичної фіксації порушень.