В Україні змінили порядок держреєстрації і зняття з обліку транспортних засобів

Кабінет міністрів привів у відповідність до Закону «Про санкції» Порядок державної реєстрації і зняття з обліку транспортних засобів.

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Про це повідомив постійний представник Уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, відповідні зміни внесені на засіданні Уряду 25 червня.

"Внесено зміни до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів з метою приведення його у відповідність до ЗУ «Про санкції»", - зауважив Мельничук.

Він додав, що цим рішенням передбачено обовʼязковість перевірки відомостей про осіб, які звертаються до сервісних центрів МВС за отриманням відповідних послуг, за Держреєстром санкцій.

Зокрема, визначено, що у разі встановлення факту застосування санкцій до фізичних або юридичних осіб, які звернулися за вчиненням державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів (зокрема, у звʼязку з вибракуванням (списанням) транспортного засобу в цілому), уповноважена особа сервісного центру МВС відмовляє, якщо ці дії призведуть до порушення обмежень (заборон), установлених санкцією.

В Україні після ухвалення закону про мобілізацію різко зріс попит на перереєстрацію автівок

В Україні спостерігається значне збільшення випадків передачі автомобілів від чоловіків своїм дружинам. Ймовірно, така ситуація зумовлена новими законопроектом про мобілізацію, який вводить певні обмеження на володіння майном для чоловіків, що ухиляються від мобілізації.

З початку квітня кількість реєстраційних операцій у сервісних центрах МВС зросла на 42%. Найбільший попит спостерігається на перереєстрацію за договорами купівлі-продажу та дарування.

Як перереєструвати автомобіль?

У Головному сервісному центрі МВС нагадали алгоритм дій, аби швидко та зручно перереєструвати транспортний засіб. Зазначається, що перед відвідуванням сервісного центру необхідно отримати талон на отримання послуги. Він доступний онлайн – на офіційному вебсайті в розділі Е-запис, а також у терміналі, що розташований у приміщенні сервісного центру МВС.

Під час оформлення договору купівлі-продажу в сервісному центрі МВС, необхідно підготувати такі документи:

паспорт громадянина України або посвідка на тимчасове чи постійне проживання;

реєстраційний номер облікової картки;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

довіреність на іншу особу (за потреби).

Вартість перереєстрації легкового авто становить орієнтовно 755 гривень без видачі номерного знака. Також можна забронювати необхідну комбінацію цифр або літер номерного знаку онлайн в Кабінеті водія, а згодом — закріпити цей номер на своє авто.