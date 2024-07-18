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Спрос на подержанные автомобили из США в Украине удвоился: самые популярные модели
За первое полугодие 2024 года в Украине зарегистрировано 21,2 тысячи подержанных легковых автомобилей из США, что составляет 19% от всех подержанных авто, получивших украинские номера за этот период.
Об этом сообщает "Укравтопром".
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на подержанные американские авто вырос вдвое.
Наибольшую часть среди них занимают автомобили с бензиновыми двигателями (47%), далее следуют электромобили (34%), гибриды и авто с ГБО (по 7%), остальные составляют дизельные авто.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Какие модели самые популярные
Топ-5 самых популярных моделей:
- Tesla Model 3 – 2330 ед.
- Tesla Model Y – 1770 ед.
- Ford Escape – 1437 ед.
- Jeep Cherokee – 1346 ед.
- Volkswagen Passat – 1271 ед.
Средний возраст подержанных автомобилей из США, пополнивших украинский автопарк в этом году, составляет 6 лет.
Из каких стран чаще всего завозят авто в Украину
С начала года в Украину было импортировано 118,1 тыс. легковых автомобилей (подержанных и новых). Крупнейшим поставщиком легковых автомобилей была Германия, откуда в Украину было завезено более 23,6 тыс. авто.
Также в лидерскую тройку стран-экспортеров попали США и Китай.
В топ-10 стран поставщиков легковых автомобилей входят: Германия — 23608 ед. США — 19289 ед., Китай — 12044 ед., Япония — 12009 ед., Корея — 6170 ед., Франция — 5900 ед., Словакия — 5878 ед., Мексика — 5240 ед., Великобритания — 51 5071 ед.
Добавим, с января по апрель 2024 года в Украину было импортировано 133 908 автотранспортных средств (новых и б/у). Общая таможенная стоимость ввезенного автотранспорта составила около $2,1 млрд.
Наибольшая доля в этом импорте принадлежит легковым автомобилям, ввезенным 118100 ед. На втором месте грузовые авто – 15181 ед. ($460,3 млн).
Источник фото: ua.depositphotos.com