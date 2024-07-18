Спрос на подержанные автомобили из США в Украине удвоился: самые популярные модели

За первое полугодие 2024 года в Украине зарегистрировано 21,2 тысячи подержанных легковых автомобилей из США, что составляет 19% от всех подержанных авто, получивших украинские номера за этот период.

Об этом сообщает "Укравтопром".

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на подержанные американские авто вырос вдвое.

Наибольшую часть среди них занимают автомобили с бензиновыми двигателями (47%), далее следуют электромобили (34%), гибриды и авто с ГБО (по 7%), остальные составляют дизельные авто.

Какие модели самые популярные

Топ-5 самых популярных моделей:

Tesla Model 3 – 2330 ед. Tesla Model Y – 1770 ед. Ford Escape – 1437 ед. Jeep Cherokee – 1346 ед. Volkswagen Passat – 1271 ед.

Средний возраст подержанных автомобилей из США, пополнивших украинский автопарк в этом году, составляет 6 лет.

Из каких стран чаще всего завозят авто в Украину

С начала года в Украину было импортировано 118,1 тыс. легковых автомобилей (подержанных и новых). Крупнейшим поставщиком легковых автомобилей была Германия, откуда в Украину было завезено более 23,6 тыс. авто.

Также в лидерскую тройку стран-экспортеров попали США и Китай.

В топ-10 стран поставщиков легковых автомобилей входят: Германия — 23608 ед. США — 19289 ед., Китай — 12044 ед., Япония — 12009 ед., Корея — 6170 ед., Франция — 5900 ед., Словакия — 5878 ед., Мексика — 5240 ед., Великобритания — 51 5071 ед.

Добавим, с января по апрель 2024 года в Украину было импортировано 133 908 автотранспортных средств (новых и б/у). Общая таможенная стоимость ввезенного автотранспорта составила около $2,1 млрд.

Наибольшая доля в этом импорте принадлежит легковым автомобилям, ввезенным 118100 ед. На втором месте грузовые авто – 15181 ед. ($460,3 млн).

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