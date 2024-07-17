Какие цвета авто были самыми популярными среди украинцев в первом полугодии

Около 36% новых легковых автомобилей, зарегистрированных в Украине в первом полугодии 2024 года, были белого цвета. Лидером среди них стал Renault Duster.

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Об этом сообщает "Укравтопром".

Второе место по популярности занимают серые авто, составляющие треть всех новых регистраций. Чаще среди них выбирали кроссовер Toyota RAV-4. Черный цвет занял третье место из 15% новых регистраций, где наиболее популярной моделью стала Toyota Camry.

Синие авто выбрали 8% украинских автомобилистов, среди которых лидирует электромобиль Volkswagen ID.4. Пятерку самых популярных цветов замыкает красный с 3% новых регистраций, где предпочли Mazda CX5.

Популярные цвета б/у авто

В сегменте подержанных автомобилей, которые в этом году получили украинские номера, доминировал серый цвет – 35% всех ввезенных машин были серого цвета. Чаще регистрировали Volkswagen Golf.

Черный цвет занял второе место с 25% регистраций, где также лидировал Volkswagen Golf. Белый цвет выбрали для 20% ввозимых машин, самой распространенной моделью в этом сегменте был Volkswagen Tiguan.

Синие авто составили 11% регистраций, снова с лидером Volkswagen Golf. На пятом месте оказался красный цвет из 5% регистраций, где первенством пользовался Nissan Leaf.

В Украине растет спрос на премиальные автомобили

Несмотря на войну, в Украине растет спрос на премиальные автомобили. Эксперты высказывают разные версии объяснения такого поведения потребителей.

Одной из версий объяснения такого поведения потребителей может служить то, что путем покупки дорогого автомобиля может производиться выведение капитала за границу.

К примеру, в июне немецкая премиальная марка BMW неожиданно заняла второе место украинского рейтинга новых легковых автомобилей. За месяц украинцы приобрели 545 новых автомобилей этой марки.

"В истории украинского авторынка это рекордное для BMW количество реализуемых за первое полугодие новых авто", — подчеркивают в "Укравтопроме".

Источник фото: ua.depositphotos.com