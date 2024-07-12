Никогда украинцы не покупали столько новых BMW, как в 2024 году

В июне немецкая премиальная марка BMW неожиданно заняла второе место украинского рейтинга новых легковых автомобилей. За месяц украинцы приобрели 545 новых автомобилей этой марки.

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Об этом сообщает "Укравтопром".

Украинцы приобрели более 2,1 тыс. новых автомобилей марки BMW

Отмечается, что всего с начала года в Украине было реализовано более 2,1 тыс. новых "баварцев", что на 7,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"В истории украинского авторынка это рекордное для BMW количество реализуемых за первое полугодие новых авто", - подчеркивают в "Укравтопроме".

По данным аналитиков, с таким результатом BMW уверенно вошла в лидерскую пятерку рынка, заняв 5 место.

Предыдущий рекорд по спросу на новые BMW, за период – январь-июнь, был установлен в 2023 году.

В "Укравтопроме" напоминают, что в 2008 году – пиковом для украинского рынка новых авто, за первые шесть месяцев было реализовано более 300 тыс. новых легковушек, из них марки BMW – 978 ед.

Элитные колеса: почему продажи дорогих автомобилей бьют рекорды

За второй квартал 2024 года украинцы зарегистрировали 2775 новых автомобилей "элитного" сегмента.

Так, в апреле-июне 2024 года украинцы зарегистрировали 1334 новых авто немецкой марки BMW, цены на которые начинаются от 1,5 млн. грн., а на некоторые модели достигают 7 млн. грн.

Высокие продажи наблюдаются и у других марок этого сегмента: Mercedes-Benz, Lexus, Land Rover и Porsche.

Кроме того, украинские дилеры BMW в 2023 году зарезервировали для Украины часть автомобилей, которые планировалось поставить на российский рынок, и даже продавали их с определенной скидкой. Однако за два года войны логистику, акции, перераспределение запасов больше нельзя считать главными причинами изменений позиций брендов на рынке.

Одной из причин роста продаж элитных автомобилей стал отложенный спрос со стороны чиновников. Расследования журналистов не раз показывали, что именно госслужащие являются одними из драйверов этого рынка.

Напомним, в прошлом году украинский автопарк пополнили почти 3,6 тыс. роскошных авто, вошедших в список моделей, подлежащих обложению транспортным налогом в 2024 году.

Самыми популярными брендами среди украинцев были BMW, Mercedes-Benz, Lexus и Land Rover.