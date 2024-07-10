В Украине резко упали продажи автомобилей: автодилеры связывают это с законом о мобилизации

Украинцы в мае перестали посещать автосалоны, из-за чего произошло стремительное падение продаж. Дилеры связывают это со вступлением в силу нового закона о мобилизации в мае.

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Об этом сообщает "Финансовый клуб".

Как отметили финансисты во время круглого стола "Роль кредитования и лизинга в развитии рынка автопродаж", проведенного "Финансовым клубом", после вступления в силу нового закона о мобилизации, начиная с мая, люди перестали ходить в автосалоны.

"Есть дилерская сеть, у которой есть автосалон возле блокпоста, там вообще людей нет. Они просят, чтобы автомобили им привозили. То есть менеджер салона садится в автомобиль и везет его к клиенту", - рассказал директор по продаже автолизинга "ОТП Лизинг" Андрей Андрощук.

По его словам, это и спровоцировало существенное падение продаж.

"И падение по разным брендам – от 30% до 50% продаж. Вопрос не в том, есть ли или нет кредитный ресурс, какова его стоимость. Это неважно, если нет клиента в автосалоне. У нас тоже по розничному направлению падение где-то на 30% за месяц", – отметил Андрощук.

По мнению директора по продаже автолизинга, в случае если люди выжидают, то возобновление продаж возможно.

"Еще месяц – два мы будем наблюдать это падение и потом поймем, это тренд, или будет откат", – отметил он.

Аналогичную динамику наблюдает и руководитель развития автомобильного кредитования западного региона ОТП Банка Назар Янкив.

"С начала года динамика росла до середины апреля. Но сейчас на рынке продаж автомобилей, начиная с мая, происходит спад спроса. Закон о мобилизации – это штопор в нашей деятельности, и мы не понимаем, как будет в дальнейшем. Дилеры и импортеры говорят, что вопрос очень неоднозначен, и многие откладывают и ставят на паузу", – сказал он.

Отрицательную тенденцию подтверждают и данные от "Укравтопрома". В июне в Украине было продано 5200 новых легковых автомобилей, что на 8% меньше, чем в июне прошлого года и на 7% меньше, чем в мае.

По данным профильной ассоциации, падение продаж в годовом исчислении зафиксировано впервые в 2024 году. В месячном выражении меньше новых автомобилей украинцы покупали только в январе.

Фото: ua.depositphotos.com