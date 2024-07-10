В Україні різко впали продажі автомобілів: автодилери пов'язують це з законом про мобілізацію

Українці в травні припинили відвідувати автосалони, через що відбулося стрімке падіння продажів. Дилери пов'язують це із набуттям чинності нового закону про мобілізацію в травні.

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Про це повідомляє "Фінансовий клуб".

Як зазначили фінансисти під час круглого столу "Роль кредитування та лізингу в розвитку ринку автопродажів", проведеного "Фінансовим клубом", після набуття чинності нового закону про мобілізацію, починаючи з травня, люди перестали ходити в автосалони.

"Є дилерська мережа, в якої є автосалон біля блокпосту, то там взагалі людей немає. Вони просять, щоб автомобілі їм привозили. Тобто менеджер салону сідає в автомобіль і везе його до клієнта", – розповів директор з продажу автолізингу "ОТП Лізинг" Андрій Андрощук.

За його словами, це і спровокувало суттєве падіння продажів.

"І падіння по різним брендам – від 30% до 50% продажів. Питання не в тому, чи є або нема кредитного ресурсу, яка його вартість. Це не має значення, якщо немає клієнта в автосалоні. У нас теж по роздрібному напрямку падіння десь на 30% за місяць", – зазначив Андрощук.

На думку директора з продажу автолізингу, у випадку якщо люди вичікують, то відновлення продажів є можливим.

"Ще місяць – два ми будемо спостерігати це падіння і потім зрозуміємо, чи це тренд, чи буде відкат", – зазначив він.

Аналогічну динаміку спостерігає і керівник розвитку автомобільного кредитування західного регіону ОТП Банку Назар Янків.

"З початку року динаміка зростала до середини квітня. Але зараз на ринку продажу автомобілів, починаючи з травня, відбувається спад попиту. Закон про мобілізацію – це штопор в нашій діяльності, і ми не розуміємо, як воно буде в подальшому. Дилери та імпортери кажуть, що питання дуже неоднозначне, і багато хто відкладає і ставить на паузу", – сказав він.

Негативну тенденцію підтверджують і дані від "Укравтопрому". У червні в Україні було продано 5200 нових легкових автомобілів, що на 8% менше, ніж у червні минулого року, та на 7% менше, ніж у травні.

За даними профільної асоціації, падіння продажу у річному обчисленні зафіксовано вперше у 2024 році. У місячному вираженні менше нових автомобілів українці купували лише у січні.

Фото: ua.depositphotos.com