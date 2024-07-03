ПриватБанк запускає для українців кредитування автомобілей Mazda з пільговим періодом виплат

ПриватБанк разом з офіційним дистриб’ютором відомої автомобільної марки Mazda запустили для українців партнерську програму кредитування нових авто, яка дозволяє сплачувати платежі за пільговим графіком.

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Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.

Зазначається, що протягом пільгового періоду, який залежить від строку кредиту та першого внеску, розмір кредитної ставки, та відповідно, платежів, буде нижчим.

Що відомо про нову програму автокредитування

Згідно з повідомленням пресслужби фінустанови, нова програма автокредитування "Mazda в кредит з пільговим періодом від ПриватБанку" дає можливість впродовж першого дворічного терміну кредиту сплачувати платежі за пільговими умовами кредитування, які залежно від першого внеску складають від 0,01% до 6,5% річних.

Після завершення пільгового періоду діятиме стандартна кредитна ставка. Загалом середній щомісячний платіж при купівлі, наприклад, популярної моделі Mazda CX - 30 становить від 8 925 грн на місяць.

Зазначається, що придбати обрану модель авто за програмою з авансом від 20% на строк до 5 років можна у офіційних дилерів Mazda в Україні, в Приват24, на сайті чи у відділеннях ПриватБанку. Після вибору автомобіля в бажаній комплектації та подачі заявки банку - попереднє рішення про погодження кредиту потрібно почекати всього 2 хвилини.

При цьому погашати щомісячні платежі можна легко через Приват24, термінали самообслуговування, чи відділення банку.

Детальні умови - за посиланням.

Нагадаємо, з 25 червня 2024 року клієнти ПриватБанку можуть придбати авто популярної марки Тойота за спеціальною програмою фінансування "ТОЙОТА ЛЕГКО від ПриватБанку", яка надає можливість оновлювати автомобіль кожні 3 роки. Ця програма є інноваційною для ринку, оскільки при оформленні кредиту щомісячний платіж буде значно меншим, ніж за стандартними умовами кредитування, за рахунок залишкового платежу у розмірі 30% вартості авто.

Також повідомлялося, що ПриватБанк та Renault запустили в Україні спільну кредитну програму для придбання автомобілів провідної французької марки авто. Купити одну з моделей Renault за умовами програми з авансом від 20% тепер можна у "Приват24", на сайті чи у відділеннях ПриватБанку.