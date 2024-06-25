ПриватБанк відкрив українцям кредитування авто за новою програмою: які умови

З 25 червня 2024 року клієнти ПриватБанку зможуть придбати авто популярної марки Тойота за спеціальною програмою фінансування “ТОЙОТА ЛЕГКО від ПриватБанку”, яка надає можливість оновлювати автомобіль кожні 3 роки.

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Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.

Зазначається, що нова партнерська програма банку та офіційного представника марки “Тойота-Україна” є інноваційною для ринку, оскільки при оформленні кредиту щомісячний платіж буде значно меншим, ніж за стандартними умовами кредитування, за рахунок залишкового платежу у розмірі 30% вартості авто.

Нове авто кожні 3 роки

Головна перевага “ТОЙОТА ЛЕГКО від ПриватБанку” в тому, що впродовж основного строку кредиту треба сплатити лише частину вартості авто.

В останній місяць користування кредитними коштами можна оновити автівку у офіційного дилера Тойота-Україна продати її офіційному дилеру не менше ніж 70% вартості чи погасити останній платіж у розмірі 30% від вартості автомобіля та залишити автомобіль собі.

Купити будь яку з наявних моделей Тойота за умовами програми “ТОЙОТА ЛЕГКО від ПриватБанку“ з авансом від 30% на строк 36 місяців можна у офіційних дилерів Toyota в Україні, у Приват24, на сайті чи у відділеннях ПриватБанку.

Для цього треба вибрати свій автомобіль серед модельного ряду Тойота, подати заявку банку та дочекатися 2 хвилини на рішення про погодження кредиту.

Погашати щомісячні платежі легко через Приват24, термінали самообслуговування, чи відділення банку.

Детальні умови програми за посиланням.

Українці можуть придбати автомобілі Renault у кредит онлайн через "Приват24"

Нагадаємо, ПриватБанк та Renault запустили в Україні спільну кредитну програму для придбання автомобілів провідної французької марки авто.

Купити одну з моделей Renault за умовами програми з авансом від 20% тепер можна у "Приват24", на сайті чи у відділеннях ПриватБанку.

При купівлі авто в кредит, наприклад Renault Duster вартістю 713 200 грн на 5 років, щомісячний кредитний платіж становить від 7 472 грн.міс.

Серед переваг нової програми ПриватБанку та Renault - знижена процентна ставка протягом перших 24 місяців, відсутність нотаріального завірення договору застави, можливість дострокового погашення кредиту в будь-який момент та внесення платежів через "Приват24", термінали самообслуговування, чи відділення банку.