ПриватБанк открыл украинцам кредитование авто по новой программе: какие условия

С 25 июня 2024 года клиенты ПриватБанка смогут приобрести авто популярной марки Toyota по специальной программе финансирования "ТОЙОТА ЛЕГКО от ПриватБанка", которая дает возможность обновлять автомобиль каждые 3 года.

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Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

Отмечается, что новая партнерская программа банка и официального представителя марки "Тойота-Украина" инновационна для рынка, поскольку при оформлении кредита ежемесячный платеж будет значительно меньше, чем по стандартным условиям кредитования, за счет остаточного платежа в размере 30% стоимости авто.

Новое авто каждые 3 года

Главное преимущество "ТОЙОТА ЛЕГКО от ПриватБанка" в том, что в течение основного срока кредита нужно оплатить только часть стоимости авто.

В последний месяц пользования кредитными средствами можно обновить автомобиль у официального дилера Тойота-Украина продать его официальному дилеру не менее 70% стоимости или погасить последний платеж в размере 30% стоимости автомобиля и оставить автомобиль себе.

Купить любую из имеющихся моделей Toyota по условиям программы “ТОЙОТА ЛЕГКО от ПриватБанка“ с авансом от 30% на срок 36 месяцев можно у официальных дилеров Toyota в Украине, в Приват24, на сайте или в отделениях ПриватБанка.

Для этого нужно выбрать свой автомобиль среди модельного ряда Toyota, подать заявку банку и дождаться 2 минуты решения о согласовании кредита.

Погашать ежемесячные платежи легко через Приват24, терминалы самообслуживания или отделение банка.

Подробные условия программы по ссылке.

Украинцы могут приобрести автомобили Renault в кредит онлайн через "Приват24"

Напомним, ПриватБанк и Renault запустили в Украину совместную кредитную программу для приобретения автомобилей ведущей французской марки авто.

Купить одну из моделей Renault по условиям программы с авансом от 20% теперь можно у "Приват24", на сайте или в отделениях ПриватБанка.

При покупке авто в кредит, например Renault Duster стоимостью 713 200 грн. на 5 лет, ежемесячный кредитный платеж составляет от 7 472 грн.

Среди преимуществ новой программы ПриватБанка и Renault - пониженная процентная ставка в течение первых 24 месяцев, отсутствие нотариального заверения договора залога, возможность досрочного погашения кредита в любой момент и внесение платежей через Приват24, терминалы самообслуживания или отделение банка.