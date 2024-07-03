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ПриватБанк запускает для украинцев кредитование автомобилей Mazda со льготным периодом выплат

ПриватБанк запускает для украинцев кредитование автомобилей Mazda со льготным периодом выплат
Фото: Пресс-служба ПриватБанка

ПриватБанк вместе с официальным дистрибьютором известной автомобильной марки Mazda запустили для украинцев партнерскую программу кредитования новых авто, позволяющую платить платежи по льготному графику.

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Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

Отмечается, что в течение льготного периода, который зависит от срока кредита и первого взноса, размер кредитной ставки и соответственно платежей будет ниже.     

Что известно о новой программе автокредитования

Согласно сообщению пресс-службы финучреждения, новая программа автокредитования "Mazda в кредит со льготным периодом от ПриватБанка" дает возможность в течение первого двухлетнего срока кредита платить платежи по льготным условиям кредитования, которые в зависимости от первого взноса составляют от 0,01% до 6,5% годовых.

После окончания льготного периода будет действовать стандартная кредитная ставка. В общем, средний ежемесячный платеж при покупке, например, популярной модели Mazda CX - 30 составляет от 8 925 грн в месяц.

Отмечается, что приобрести выбранную модель авто по программе с авансом от 20% сроком до 5 лет можно у официальных дилеров Mazda в Украине, в Приват24, на сайте или в отделениях ПриватБанка. После выбора автомобиля в желаемой комплектации и подаче заявки банку – предварительное решение о согласовании кредита нужно подождать всего 2 минуты.

При этом погашать ежемесячные платежи можно легко через Приват24, терминалы самообслуживания или отделение банка.

Подробные условия - по ссылке.

Напомним, с 25 июня 2024 года клиенты ПриватБанка могут приобрести авто популярной марки Toyota по специальной программе финансирования "ТОЙОТА ЛЕГКО от ПриватБанка", которая дает возможность обновлять автомобиль каждые 3 года. Эта программа инновационна для рынка, поскольку при оформлении кредита ежемесячный платеж будет значительно меньше, чем по стандартным условиям кредитования, за счет остаточного платежа в размере 30% стоимости авто.

Также сообщалось, что ПриватБанк и Renault запустили в Украине совместную кредитную программу для приобретения автомобилей ведущей французской марки авто. Купить одну из моделей Renault по условиям программы с авансом от 20% теперь можно в "Приват24", на сайте или в отделениях ПриватБанка.

Автор:
Ольга Колесниченко