Ринок нових авто в Україні пішов у "мінус": які марки обирали українці у червні

Впродовж червня в Україні було зареєстровано близько 5,2 тис. нових легкових авто, що на 8% менше ніж торік.

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Про це повідомляє "Укравтопром".

Аналітики зауважують, що вперше у цьому році попит на нові авто у червні продемонстрував негативну динаміку у річному обчисленні.

Зазначається, що відносно травня 2024 року споживча активність на авторинку зменшилась на 7%.

За даними "Укравтопрому", в цьому році менше автомобілів купували тільки у січні.

Повідомляється, що лідерство на ринку нових авто продовжує утримувати японська марка TOYOTA - 853 од.

Вперше друге місце належить BMW – 545 од.

Третій результат у RENAULT – 487 шт.

Також в ТОП-5 червня потрапили SKODA (278 шт.) та VOLKSWAGEN (269 шт.).

Бестселером місяця на українському ринку нових легковиків став кросовер RENAULT Duster, у заліку якого 447 реєстрацій.

"Всього, з початку року, в Україні було зареєстровано понад 32,8 тис. нових легкових авто, що на 21% більше, ніж за аналогічний період 2023 року", - констатують в "Укравтопромі".

Ринок авто в Україні

Впродовж травня в Україні було зареєстровано понад 5,5 тис. нових легкових авто, що виявилось на 8% більше, ніж в аналогічний період у 2023 році.

Лідерство на українському ринку нових легковиків з великим відривом здобув кросовер TOYOTA RAV-4.

У травні український автопарк поповнили 4113 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно травня минулого року попит на електромобілі зріс на 68%.

У травні найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були місто Київ, Дніпропетровська, Київська, Одеська та Львівська області.