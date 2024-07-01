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Ринок нових авто в Україні пішов у "мінус": які марки обирали українці у червні
Впродовж червня в Україні було зареєстровано близько 5,2 тис. нових легкових авто, що на 8% менше ніж торік.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Аналітики зауважують, що вперше у цьому році попит на нові авто у червні продемонстрував негативну динаміку у річному обчисленні.
Зазначається, що відносно травня 2024 року споживча активність на авторинку зменшилась на 7%.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
За даними "Укравтопрому", в цьому році менше автомобілів купували тільки у січні.
Повідомляється, що лідерство на ринку нових авто продовжує утримувати японська марка TOYOTA - 853 од.
Вперше друге місце належить BMW – 545 од.
Третій результат у RENAULT – 487 шт.
Також в ТОП-5 червня потрапили SKODA (278 шт.) та VOLKSWAGEN (269 шт.).
Бестселером місяця на українському ринку нових легковиків став кросовер RENAULT Duster, у заліку якого 447 реєстрацій.
"Всього, з початку року, в Україні було зареєстровано понад 32,8 тис. нових легкових авто, що на 21% більше, ніж за аналогічний період 2023 року", - констатують в "Укравтопромі".
Ринок авто в Україні
Впродовж травня в Україні було зареєстровано понад 5,5 тис. нових легкових авто, що виявилось на 8% більше, ніж в аналогічний період у 2023 році.
Лідерство на українському ринку нових легковиків з великим відривом здобув кросовер TOYOTA RAV-4.
У травні український автопарк поповнили 4113 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно травня минулого року попит на електромобілі зріс на 68%.
У травні найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були місто Київ, Дніпропетровська, Київська, Одеська та Львівська області.