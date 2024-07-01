Рынок новых авто в Украине пошел в "минус": какие марки выбирали украинцы в июне

В течение июня в Украине было зарегистрировано около 5,2 тыс. новых легковых авто, что на 8% меньше, чем в прошлом.

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Об этом сообщает "Укравтопром".

Аналитики отмечают, что впервые в этом году спрос на новые автомобили в июне продемонстрировал негативную динамику в годовом исчислении.

Отмечается, что по отношению к маю 2024 года потребительская активность на авторынке уменьшилась на 7%.

По данным "Укравтопрома", в этом году меньше автомобилей покупали только в январе.

Сообщается, что лидерство на рынке новых авто продолжает удерживать японская марка TOYOTA – 853 ед.

Впервые второе место принадлежит BMW – 545 ед.

Третий результат у RENAULT – 487 шт.

Также в ТОП-5 июня попали SKODA (278 шт.) и Volkswagen (269 шт.).

Бестселлером месяца на украинском рынке новых легковушек стал кроссовер RENAULT Duster, в зачете которого 447 регистраций.

"Всего, с начала года, в Украине было зарегистрировано более 32,8 тыс. новых легковых автомобилей, что на 21% больше, чем за аналогичный период 2023 года", - констатируют в "Укравтопроме".

Рынок автомобилей в Украине

В течение мая в Украине было зарегистрировано более 5,5 тыс. новых легковых автомобилей, что оказалось на 8% больше, чем за аналогичный период в 2023 году.

Лидерство на украинском рынке новых легковушек с большим отрывом получил кроссовер TOYOTA RAV-4.

В мае украинский автопарк пополнили 4113 транспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). Относительно мая прошлого года спрос на электромобили вырос на 68%.

В мае крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области.