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Рынок новых авто в Украине пошел в "минус": какие марки выбирали украинцы в июне
В течение июня в Украине было зарегистрировано около 5,2 тыс. новых легковых авто, что на 8% меньше, чем в прошлом.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Аналитики отмечают, что впервые в этом году спрос на новые автомобили в июне продемонстрировал негативную динамику в годовом исчислении.
Отмечается, что по отношению к маю 2024 года потребительская активность на авторынке уменьшилась на 7%.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
По данным "Укравтопрома", в этом году меньше автомобилей покупали только в январе.
Сообщается, что лидерство на рынке новых авто продолжает удерживать японская марка TOYOTA – 853 ед.
Впервые второе место принадлежит BMW – 545 ед.
Третий результат у RENAULT – 487 шт.
Также в ТОП-5 июня попали SKODA (278 шт.) и Volkswagen (269 шт.).
Бестселлером месяца на украинском рынке новых легковушек стал кроссовер RENAULT Duster, в зачете которого 447 регистраций.
"Всего, с начала года, в Украине было зарегистрировано более 32,8 тыс. новых легковых автомобилей, что на 21% больше, чем за аналогичный период 2023 года", - констатируют в "Укравтопроме".
Рынок автомобилей в Украине
В течение мая в Украине было зарегистрировано более 5,5 тыс. новых легковых автомобилей, что оказалось на 8% больше, чем за аналогичный период в 2023 году.
Лидерство на украинском рынке новых легковушек с большим отрывом получил кроссовер TOYOTA RAV-4.
В мае украинский автопарк пополнили 4113 транспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). Относительно мая прошлого года спрос на электромобили вырос на 68%.
В мае крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области.