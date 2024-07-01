Из каких стран чаще всего завозят электромобили в Украину

По данным Госстата, за 4 месяца с начала года в Украину было импортировано 21,4 тыс. легковых электромобилей (5,5 тыс. новых и 15,9 тыс. подержанных). Общая таможенная стоимость этого импорта составила $476,3 млн.

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Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что наибольшее количество новых электромобилей было ввезено из Китая – более 4,7 тыс. Ед. на $111,2 млн.

ТОП-5 стран-поставщиков новых электромобилей:

1.Китай – 4767 ед.;

2. Япония – 242 ед.;

3. Бельгия – 151 ед.;

4.Германия – 139 ед.;

5. Великобритания – 78 ед.

Как отмечают в "Укравтопроме", более трети (38%) подержанных электромобилей было импортировано из США - почти 6 тыс. ед. на $102,2 млн.

ТОП-5 стран-поставщиков подержанных электромобилей:

1. США – 5967 ед.;

2. Германия – 2614 ед.;

3. Корея – 1775 ед.;

4. Великобритания – 1739 ед.;

5. Китай – 1251 ед.

Рынок электромобилей в Украине.

Заметим, что, несмотря на отключение света, спрос на электрокары среди украинцев вырос в 2,1 раза за год.

По данным Укравтопрома, в мае украинский автопарк пополнили 4113 автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). По отношению к маю прошлого года спрос на электромобили вырос на 68%.

Больше всего эти авто покупали во Львовской области. Самым популярным электромобилем был Volkswagen ID.4.