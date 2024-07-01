З яких країн найчастіше завозять електромобілі в Україну

За даними Держстату, за 4 місяці з початку року в Україну було імпортовано 21,4 тис. легкових електромобілів (5,5 тис. нових та 15,9 тис. вживаних). Загальна митна вартість цього імпорту становила $476,3 млн.

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Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що найбільшу кількість нових електромобілів було ввезено з Китаю – понад 4,7тис. од. на $111,2 млн.

ТОП-5 країн-постачальників нових електромобілів:

1.Китай - 4767 од.;

2. Японія - 242 од.;

3. Бельгія - 151 од.;

4.Німеччина - 139 од.;

5. Велика Британія - 78 од.

Як зауважують в "Укравтопромі", натомість більше третини (38%) вживаних електромобілів було імпортовано із США – майже 6 тис. од. на $102,2 млн.

ТОП-5 країн-постачальників вживаних електромобілів:

1. США - 5967 од.;

2. Німеччина - 2614 од.;

3. Корея - 1775 од.;

4. Велика Британія - 1739 од.;

5. Китай - 1251 од.

Ринок електромобілів в Україні

Зауважимо, попри відключення світла, попит на електрокари серед українців виріс у 2,1 рази за рік.

За даними "Укравтопрому", у травні український автопарк поповнили 4113 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно травня минулого року попит на електромобілі зріс на 68%.

Найбільше цих авто купували у Львівській області. Найпопулярнішим електромобілем був VOLKSWAGEN ID.4.