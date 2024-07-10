Наслідки мобілізації: через брак водіїв у Києві подорожчало таксі

У Києві послуги таксі подорожчали на 15-30% через дефіцит водіїв, обумовлений мобілізаційними заходами.

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Про це LIGA.net повідомили учасники ринку.

Таксі у столиці подорожчало на 15-30%

Зазначається, що згідно з даними онлайн-платформи порівняння цін на таксі Taximer, з березня в їхніх партнерських службах на 20% впав показник вивозу – тобто співвідношення успішних замовлень до всіх (як успішних, так і тих, де авто не було знайдено).

Наслідком зменшення кількості активних водіїв стало зростання вартості послуги. За останні три місяці, вона в середньому зросла у партнерів Taximer на 15%, за останній місяць (компанія надала дані 20 червня) – на 5%.

За словами гендиректора корпоративної та сімейної служби трансферів Transflot Віктора Федосюка, останній раз вони підвищували вартість контракту з клієнтами 1 травня. З вересня, найімовірніше, зроблять це ще раз.

"У наших контрактах ми відштовхуємось від години роботи водія. Якщо минулого року була ставка 350 грн/год, то з 1 травня – 500 грн/год. Тому послуги точно подорожчали на 30%", – зауважує Федосюк.

Як пояснює керівник Transflot, попри вищу ставку, яку пропонує водіям їхній сервіс у порівнянні з онлайн-платформами, їм все одно важко залучати до роботи сторонніх перевізників.

Федосюк підкреслює, що таксисти стали рідше виїжджати на замовлення після 18 травня через посилення мобілізаційних заходів.

Крім того, у години високого попиту тарифні коефіцієнти онлайн-платформ сильно зростають і стають більш вигідними для таксистів.

Натомість в компанії Uklon не спостерігають зменшення кількості автоперевізників на дорогах – навпаки, кількість їх партнерів-водіїв у 2024 році зросла на 6%. Проте також на 10 секунд зріс середній час очікування машини користувачами застосунку. Причина – у більшому за рівень приросту нових водіїв зростанні попиту, вважають в Uklon.

"У деякі місяці у 2024 році зростання у кількості пасажирів може складати приблизно 40%", – наголосили в Uklon.

Не мобілізацією єдиною: чому в Києві деградує громадський транспорт

Через мобілізацію в транспортній галузі України не вистачає працівників громадського транспорту.

В Києві цей показник наближається до 30%. Київський громадський транспорт через війну стикається з проблемою відсутності кадрів, це вже призводить до збільшення інтервалів між поїздами та автобусами.

У червні у зв'язку з дефіцитом фахівців робітничих професій у київському метрополітені змінили графіки руху поїздів. У пікові години інтервали між поїздами збільшився до 3-4 хвилин, а у міжпікові – до 6-6,5 хвилин. Графіки ж вихідного дня залишились без змін: час очікування поїзда складає 6-7 хвилин.

Але корені проблем не у нестачі людей, а в поганому адмініструванні, потоках необлікованої готівки та відсутності стратегії управління транспортом. У галузі є що оптимізувати, і грамотна детінізація допомогла б розв'язати кадрову проблему. Детальніше про це читайте в матеріалі Delo.ua.