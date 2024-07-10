Последствия мобилизации: из-за нехватки водителей в Киеве подорожало такси

В Киеве услуги такси подорожали на 15-30% из-за дефицита водителей, что обусловлено мобилизационными мероприятиями.

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Об этом LIGA.net сообщили участники рынка.

Такси в столице подорожало на 15-30%

Отмечается, что согласно данным онлайн-платформы сравнения цен на такси Taximer, с марта в их партнерских службах на 20% упал показатель вывоза – то есть соотношение успешных заказов ко всем (как успешным, так и тем, где авто не было найдено).

Следствием уменьшения количества активных водителей явился рост стоимости услуги. За последние три месяца она в среднем выросла у партнеров Taximer на 15%, за последний месяц (компания предоставила данные 20 июня) – на 5%.

По словам гендиректора корпоративной и семейной службы трансферов Transflot Виктора Федосюка, в последний раз они повышали стоимость контракта с клиентами 1 мая. С сентября, вероятнее всего, сделают это еще раз.

"В наших контрактах мы отталкиваемся от часа работы водителя. Если в прошлом году была ставка 350 грн/час, то с 1 мая – 500 грн/час. Поэтому услуги точно подорожали на 30%", – отмечает Федосюк.

Как объясняет руководитель Transflot, несмотря на более высокую ставку, предлагаемую водителям их сервисом по сравнению с онлайн-платформами, им все равно трудно привлекать к работе посторонних перевозчиков.

Федосюк подчеркивает, что таксисты стали реже выезжать после 18 мая из-за усиления мобилизационных мероприятий.

Кроме того, в часы высокого спроса тарифные коэффициенты онлайн-платформ сильно растут и становятся выгоднее для таксистов.

В компании Uklon не наблюдается уменьшение количества автоперевозчиков на дорогах – наоборот, количество их партнеров-водителей в 2024 году выросло на 6%. Однако также на 10 секунд выросло среднее время ожидания машины пользователями приложения. Причина – в большем уровне прироста новых водителей росте спроса, считают в Uklon.

"В некоторые месяцы в 2024 году рост в количестве пассажиров может составлять примерно 40%", – отметили в Uklon.

Не мобилизацией единственной: почему в Киеве деградирует общественный транспорт

Из-за мобилизации в транспортной отрасли Украины не хватает работников общественного транспорта.

В Киеве этот показатель близится к 30%. Киевский общественный транспорт из-за войны войны сталкивается с проблемой отсутствия кадров, это уже приводит к увеличению интервалов между поездами и автобусами.

В июне из-за дефицита специалистов рабочих профессий в киевском метрополитене изменили графики движения поездов. В пиковые часы интервалы между поездами увеличился до 3-4 минут, а в межпиковые – до 6-6,5 минут. Графики выходного дня остались без изменений: время ожидания поезда составляет 6-7 минут.

Но корни проблем не в недостатке людей, а в плохом администрировании, потоках неучтенной наличности и отсутствии стратегии управления транспортом. В отрасли есть что оптимизировать и грамотная детенизация помогла бы решить кадровую проблему. Детальнее об этом читайте в материале Delo.ua.