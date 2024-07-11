Война не помеха. В Украине растет спрос на премиальные автомобили: почему так

Несмотря на войну, в Украине растет спрос на премиальные автомобили. Эксперты высказывают разные версии объяснения такого поведения потребителей.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронировать участие

Об этом рассказали финансисты во время круглого стола "Роль кредитования и лизинга в развитии рынка автопродаж", пишет "Финансовый клуб".

Во время войны украинцы покупают более дорогие автомобили

"У нас ситуация немного повторяется. В 2014-2015 годах также очень значительно выросла доля премиальных брендов в продажах автомобилей, таких как BMW, Mercedes. И в лизинге для МПБ доля таких дорогих автомобилей выросла", - рассказал начальник департамента страхования автопарков СК. ИНГО Александр Разуменко.

Среди версий объяснения такого поведения потребителей он предположил, что путем покупки дорогостоящего автомобиля может производиться выведение капитала за границу.

В то же время у директора по продаже автолизинга "ОТП Лизинг" Андрея Андрощука другое объяснение.

"В любой кризис дорогие автомобили, дома, предметы роскоши – это способ оградить деньги от девальвации. Хотя премиальные автомобили падают в цене сильнее всего. За первый год 30% стоимости автомобиля могут потерять", – отмечает Андрощук.

"Одно из объяснений – люди начинают жить "сегодня и сейчас". Утолить свою "жажду" сейчас, потому что непонятно, что будет завтра. Человеку захотелось купить Range Rover с полным "фаршем", он его покупает", – считает руководитель проектов управления лизинговых. операций Укрэксимбанка Даниил Среда.

Элитные колеса: почему продажи дорогих автомобилей бьют рекорды

За второй квартал 2024 года украинцы зарегистрировали 2775 новых автомобилей "элитного" сегмента, свидетельствует подсчет "Экономической правды" на основе открытых данных портала data.gov.ua.

Так, в апреле-июне 2024 года украинцы зарегистрировали 1334 новых авто немецкой марки BMW, цены на которые начинаются от 1,5 млн. грн., а на некоторые модели достигают 7 млн. грн.

Высокие продажи наблюдаются и у других марок этого сегмента: Mercedes-Benz, Lexus, Land Rover и Porsche.

При этом весь рынок новых автомобилей остается вдвое меньше, чем был до полномасштабной войны в своем успешном 2021 году.

Кроме того, украинские дилеры BMW в 2023 году зарезервировали для Украины часть автомобилей, которые планировалось поставить на российский рынок, и даже продавали их с определенной скидкой. Однако за два года войны логистику, акции, перераспределение запасов больше нельзя считать главными причинами изменений позиций брендов на рынке.

Как пишет издание, одной из причин роста продаж элитных авто стал отложенный спрос со стороны чиновников. Расследования журналистов не раз показывали, что именно госслужащие являются одними из драйверов этого рынка.

Напомним, в прошлом году украинский автопарк пополнили почти 3,6 тыс. роскошных авто, вошедших в список моделей, подлежащих обложению транспортным налогом в 2024 году.

Самыми популярными брендами среди украинцев были BMW, Mercedes-Benz, Lexus и Land Rover .

В Украине резко упали продажи автомобилей

После вступления в силу нового закона о мобилизации украинцы перестали посещать автосалоны, из-за чего произошло стремительное падение продаж.

Негативную тенденцию подтверждают и данные от "Укравтопрома". В июне в Украине было продано 5200 новых легковых автомобилей, что на 8% меньше, чем в июне прошлого года и на 7% меньше, чем в мае.

По данным профильной ассоциации, падение продаж в годовом исчислении зафиксировано впервые в 2024 году. В месячном выражении меньше новых автомобилей украинцы покупали только в январе.

В июне 2024 г.крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине стали город Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская и Одесская области.