Попри війну в Україні зростає попит на преміальні автомобілі: у чому причина

Попри війну в Україні зростає попит на преміальні автомобілі. Експерти висловлюють різні версії пояснення такої поведінки споживачів.

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Про це розповіли фінансисти під час круглого столу "Роль кредитування та лізингу в розвитку ринку автопродажів", пише "Фінансовий клуб".

Під час війни українці купують дорожчі автомобілі

"У нас ситуація трохи повторюється. В 2014-2015 роках також дуже значно виросла частка преміальних брендів в продажах автомобілів, як-от BMW, Mercedes. І в лізингу для МСБ частка таких дорогих автомобілів виросла", – розповів начальник департаменту страхування автопарків СК "ІНГО" Олександр Розуменко.

Серед версій пояснення такої поведінки споживачів він припустив, що шляхом купівлі дорогого автомобіля може здійснюватися виведення капіталу за кордон.

Натомість у директора з продажу автолізингу "ОТП Лізинг" Андрія Андрощука інше пояснення .

"В будь-яку кризу дорогі автомобілі, будинки, предмети розкоші – це спосіб захистити гроші від девальвації. Хоча преміальні автомобілі падають в ціні найсильніше. За перший рік 30% вартості автомобіля можуть втратити", – наголошує Андрощук.

"Одне з пояснень – люди починають жити "сьогодні і зараз". Втамувати свою "спрагу" зараз, бо незрозуміло, що буде завтра. Людині захотілося купити Range Rover із повним "фаршем", вона його купує", – вважає керівник проєктів управління лізингових операцій Укрексімбанку Данило Середа.

Елітні колеса: чому продажі дорогих автомобілів б'ють рекорди

За другий квартал 2024 року українці зареєстрували 2775 нових автомобілів "елітного" сегменту, свідчить підрахунок "Економічної правди" на основі відкритих даних порталу data.gov.ua.

Так, у квітні-червні 2024 року українці зареєстрували 1334 нових авто німецької марки BMW, ціни на які починаються від 1,5 млн грн, а на деякі моделі сягають 7 млн грн.

Високі продажі спостерігаються й у інших марок цього сегменту: Mercedes-Benz, Lexus, Land Rover та Porsche.

При цьому весь ринок нових автомобілів лишається вдвічі меншим, ніж був до повномасштабної війни у своєму найуспішнішому 2021 році.

Крім того, українські дилери BMW у 2023 році зарезервували для України частину авто, які планувалося поставити на російський ринок, і навіть продавали їх із певною знижкою. Проте за два роки війни логістику, акції, перерозподіл запасів більше не можна вважати головними причинами змін позицій брендів на ринку.

Як пише видання, однією з причин зростання продажів елітних авто став відкладений попит з боку чиновників.Розслідування журналістів не раз показували, що саме держслужбовці є одними з драйверів цього ринку.

Нагадаємо, у минулому році український автопарк поповнили майже 3,6 тис. розкішних авто, які увійшли до списку моделей, що підлягають оподаткуванню транспортним податком у 2024 році.

Найпопулярнішими брендами серед українців були BMW, Mercedes-Benz, Lexus та Land Rover.

В Україні різко впали продажі автомобілів

Після набуття чинності нового закону про мобілізацію, українці припинили відвідувати автосалони, через що відбулося стрімке падіння продажів.

Негативну тенденцію підтверджують і дані від "Укравтопрому". У червні в Україні було продано 5200 нових легкових автомобілів, що на 8% менше, ніж у червні минулого року, та на 7% менше, ніж у травні.

За даними профільної асоціації, падіння продажу у річному обчисленні зафіксовано вперше у 2024 році. У місячному вираженні менше нових автомобілів українці купували лише у січні.

У червні 2024 року найбільшими регіональними ринками нових легкових автомобілів в Україні стали місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Львівська та Одеська області.