Київ та чотири області забезпечили дві третини продажів нових авто в червні

У червні 2024 року найбільшими регіональними ринками нових легкових автомобілів в Україні стали місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Львівська та Одеська області.

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Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Ці п'ять регіонів забезпечили 63% усіх продажів нових легковиків минулого місяця.

Лідером продажів залишається Київ, де було придбано 1881 автомобіль, що на 7% менше, ніж у червні минулого року. На другому місці Київська область з 466 проданими автомобілями (-8%). Трійку лідерів замикає Дніпропетровська область, де зареєстровано 377 нових авто (-15%).

У Львівській області продано 279 автомобілів (-6%), а в Одеській - 261 (-13%).

Цікаво, що уподобання покупців у столиці та регіонах різняться. Якщо в Києві бестселером червня став Renault Duster, то в інших чотирьох областях-лідерах перше місце посів кросовер Toyota RAV-4.

Загалом, порівняно з червнем минулого року, усі п'ять найбільших регіональних ринків показали зниження продажів нових легкових автомобілів.

Ринок нових авто в Україні пішов у "мінус"

Впродовж червня в Україні було зареєстровано близько 5,2 тис. нових легкових авто, що на 8% менше ніж торік. Відносно травня 2024 року споживча активність на авторинку зменшилась на 7%.

Проте, з початку року, в Україні було зареєстровано понад 32,8 тис. нових легкових авто, що на 21% більше, ніж за аналогічний період 2023 року

Впродовж травня в Україні було зареєстровано понад 5,5 тис. нових легкових авто, що виявилось на 8% більше, ніж в аналогічний період у 2023 році. При цьому, у травні український автопарк поповнили 4113 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно травня минулого року попит на електромобілі зріс на 68%.

Джерело фото: ua.depositphotos.com