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Українці стали менше купувати авто з бензиновими двигунами, продажі електромобілів та гібридів зростають
У червні автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 61% ринку нових легковиків. Торік цей показник становив 71%.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що найпопулярнішими залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 36,9% червневих продажів нових авто, що майже на 10 відсоткових пунктів менше показника червня 2023 року.
Водночас частка дизельних авто майже не змінилась – 24,7%.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Натомість помітно збільшилась частка гібридів з 18% до 22,9%.
Також додав і сегмент електромобілів - з 10,5% до 15,2%.
На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше 1% продажів нових авто.
Лідерські позиції за сегментами посіли:
- Бензинові авто – SUZUKI SX4;
- Дизельні – RENAULT Duster;
- Гібридні – TOYOTA RAV-4;
- Електро – HONDA M-NV;
- Авто з ГБО – KIA Sportage.
Ринок авто в Україні
Нагадаємо, впродовж червня в Україні було зареєстровано близько 5,2 тис. нових легкових авто, що на 8% менше ніж торік. Вперше у цьому році попит на нові авто у червні продемонстрував негативну динаміку у річному обчисленні.
Не зважаючи на загальне зменшення продажів автомобілів французької марки RENAULT, її кросовер Duster у червні став бестселером українського ринку нових легкових авто.
Лідер ринку нових авто у травні - TOYOTA RAV-4 - у червні продемонстрував другий результат. А "бронзу" отримав електромобіль HONDA M-NV.